Per molti di noi le vacanze sono terminate da tempo, ma le giornate sono ancora calde e soleggiate, anche se presto la stagione cambierà.

È questo il periodo giusto per approfittarne e staccare dal lavoro e dallo stress quotidiano godendosi un fine settimana lontani da casa.

Se vogliamo passare del tempo con la nostra dolce metà è questo il borgo perfetto per un week end d’amore fuori porta ma abbiamo anche altre alternative.

Tutti necessitiamo periodicamente di staccare con un po’ di relax e di aria fresca, e non c’è niente di meglio di una gita fuori porta.

Per buon cibo e relax ecco la meta perfetta per un weekend fuori porta

La Toscana è caratterizzata da paesaggi mozzafiato, non si può fare a meno di rimanere affascinati dai suoi incantevoli scenari.

Questo borgo risiede nel cuore della Toscana, poco distante da città importanti come Firenze, Siena, Pistoia e Lucca, oltre che dalla bellissima costa della Versilia.

La località che andremo a scoprire è Montecatini Terme, che garantisce una pausa rilassante quando più ne abbiamo bisogno.

Questo luogo è famoso, come suggerito dal nome, per le sue terme che si collocano proprio nel cuore della cittadina.

Il Parco Termale di Montecatini Terme, progettato nel lontano 1912 da Giulio Bernardini, è il punto di incontro tra i vari stabilimenti termali.

Nel borgo possiamo trovare una vasta rete di hotel dotati di Spa e centri benessere ideali per rigenerarci in vista di una nuova settimana.

Agli stabilimenti termali si affiancano numerosi negozi in cui dedicarsi allo shopping, locali e ristoranti che offrono specialità tipiche del posto.

Sono famose le varietà di salumi: come la finocchiona e il salame toscano, ideali da abbinare con il tipico pane del luogo

Gli amanti della carne possono anche gustare la fiorentina, è una bistecca succulenta, alta due dita, che va cotta sulla brace.

Sono diversi anche i dolci tipici da assaggiare, come le cialde di Montecatini, il castagnaccio e i deliziosi dolci ai frutti di bosco delle montagne pistoiesi.

Mangiare a Montecatini Terme significa gustare i veri sapori della Toscana grazie ad una cucina genuina che riesce a soddisfare ogni palato.

Per buon cibo e relax ecco la meta perfetta per un weekend fuori porta, ideale per prenderci cura della nostra mente e del nostro corpo.

Alla scoperta del borgo

A Montecatini possiamo visitare la Chiesa di San Pietro, quella del Carmine in stile barocco, la Torre Campanaria e la Torre Dell’Orologio.

Da Montecatini Terme sarà possibile raggiungere Montecatini Alto tramite la funicolare, ammirando così il panorama in tutta la sua bellezza.

Approfondimento

Ecco uno dei borghi più belli e pittoreschi d’Italia meta ideale per una fuga romantica che ci ruberà il cuore