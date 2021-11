Bere acqua è fondamentale, come tutti ben sappiamo, però non bisogna nemmeno esagerare. Per mantenere un buono stato di salute, il corpo umano ha bisogno della giusta quantità d’acqua in modo da ripristinare le perdite idriche, assicurando così le condizioni ottimali per la maggior parte dei processi fisiologici dell’organismo. E allora per bere la giusta quantità di acqua al giorno potrebbe aiutarci questo oggetto.

Un metodo spesso usato è quello del promemoria. Esistono delle applicazioni sul nostro smartphone che ci ricordano di bere. E quindi non appena arriva la notifica, ci rechiamo al rubinetto e riempiamo un bicchiere d’acqua. Ci sono però altri metodi che possiamo usare, metodi che non vanno ad intasare la memoria del telefono.

Per bere la giusta quantità di acqua arrivano in soccorso le borracce. Usare una borraccia non è solo utile a noi, ma è anche rispettoso verso l’ambiente. Infatti, in questo modo non andremo a utilizzare le bottiglie di plastica. Spesso, però, ci affidiamo proprio a loro per calcolare il giusto quantitativo di acqua da bere. Perché una bottiglietta d’acqua è 500 ml, quindi se durante il giorno devo bere 1 litro di acqua, basterà bere 2 bottiglie da 500 ml. Consumare ogni giorno 2 bottiglie d’acqua significa fare un grande uso di plastica. Come possiamo fare allora?

In commercio esistono delle borracce con degli indicatori di orari in vari materiali che possiamo usare. In questo modo sappiamo precisamente quanta acqua bere per ogni ora. Basterà, infatti, controllare le linee sulla borraccia per capire quando bere.

Alcune borracce che si trovano in commercio

Molto simpatica è ad esempio la borraccia di Ghonlzin. Questa è realizzata in plastica tanto resistente priva di BPA al 100%. Sulla parte esterna della borraccia vengono indicati gli orari, affiancati da una frase motivazionale. La mattina appena svegli ad esempio c’è il buongiorno, alle 17 c’è la frase: “Non arrenderti”, e la sera invece: “Ce l’hai fatta”.

Un’altra è Hydracy, realizzata al 100% in plastica Tritan senza BPA. Perfetta per quando facciamo l’allenamento, ma anche per quando siamo in ufficio. Infatti ci sono degli intuitivi indicatori marcatempo che suggeriscono quando bere il prossimo bicchiere d’acqua.

Questa borraccia, molto alla moda, ha una tracolla da viaggio che possiamo togliere, il beccuccio da cui possiamo bere e un filtro infusore dove possiamo mettere, ad esempio, la menta e il limone per bere dell’acqua aromatizzata.

