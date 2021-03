Finalmente, si respira aria di primavera!

I giardini si colorano di nuova vita e per chi ama il profumo dei fiori e vuole prendersi cura delle piante di casa, questo è il momento adatto.

Ci si prepara ad accogliere temperature miti e belle giornate. E dunque, non solo l’interno ma anche l’esterno della propria abitazione deve rinnovarsi all’arrivo della nuova stagione.

Più volte la Redazione si è occupata della cura di fiori e piante di casa. Questa sera, il Team di ProiezionidiBorsa vuole suggerire ai suoi Lettori dal pollice verde una tecnica semplice ma molto efficace per avere in breve tempo vasi ricchi di fiori dalle tinte vivaci.

Per balconi e giardini sempre in fiore ecco la tecnica della “lasagna” per risultati sorprendenti

Questo tipo di stratificazione, chiamato “lasagna”, è consigliato per le bulbose che fioriscono in successione. Come ad esempio i tulipani, la fritillaria, i giacinti, i narcisi e tanti altri.

La tecnica di fioritura in questione, consiste in una stratificazione di bulbi diversi a profondità differenti, nello stesso vaso.

In questo modo, anche in un contenitore abbastanza piccolo, è possibile coltivare una gran quantità di piante e di conseguenza avere fioriture sempre nuove per diversi mesi.

Il vaso

Meglio optare per un contenitore di forma quadrata e di vetro per monitorare la crescita dei bulbi.

Innanzitutto, sul fondo del vaso va posizionato uno strato di materiale drenante, reperibile facilmente in tutti i negozi.

Poi va aggiunto uno strato di terriccio. Posizionare il primo strato di bulbi, distanziati e con il naso rivolto all’insù. Nello strato più basso vanno inseriti i bulbi con fioritura più lenta.

Aggiungere un secondo strato di terriccio e ripetere l’operazione ponendo negli strati più alti i bulbi dalla fioritura precoce.

Infine, aggiungi un po’ d’acqua ed il gioco è fatto.

In commercio si trovano anche dei dischi di bulbi floreali, chiamati anche pizze di bulbi che facilitano il processo di coltivazione.

In poche mosse il giardino o il balcone di casa esploderà in un tripudio di colori sempre nuovi.

