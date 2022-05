È giunto il periodo dell’anno in cui gli spazi esterni di casa si trasformano in vere e proprie oasi casalinghe. Luoghi in cui poter godere dell’aria aperta, magari lasciandosi ammaliare dalla bellezza di fiori sgargianti e dai profumi inebrianti delle piante circostanti. D’altronde, è impossibile pensare ai balconi o ai terrazzi di casa senza focalizzare dei fiori o delle piante che decorano perfettamente anche gli angoli più piccoli e rovinati.

Ordinare gli ambienti esterni della propria abitazione significa anche pulire gli arredi e sistemare le pareti, eliminando anche eventuali macchie di umidità e muffa. Per chi non ha il tempo di dare una rinfrescata alle pareti, potrebbe affidarsi ad alcuni trucchetti geniali. Si potrà, infatti, abbellire anche il muro più brutto e rovinato con alcuni rimedi semplici ed economici che nascondono anche le macchie in un lampo.

Tra la primavera e l’estate, balconi e terrazzi si popolano di piante belle, ma anche piuttosto comuni. Il geranio, ad esempio, è il vero protagonista delle balconate estive. L’ortensia, poi, è una di quelle piante che non manca mai negli spazi esterni di casa. Chi è alla ricerca di qualcosa di più originale, ma ugualmente facile da coltivare, che regali fiori favolosi per tutta l’estate e che resista bene al caldo, è nel posto giusto.

Difatti, per balconi e giardini da favola lasciamo stare gerani e ortensie perché con questa pianta meravigliosa faremo morire d’invidia tutto il vicinato

Stiamo parlando della hoya bella. Una pianta a dir poco affascinate, dalla bellezza singolare che di certo non passa inosservata. Questa pianta dura molti anni senza non richiede particolari cure. Inoltre, i suoi fiori sono a forma di stella e sono ricadenti. Dunque, la hoya bella è perfetta anche da coltivare in vasi sospesi. Dopo poco tempo, una distesa di piccoli fiorellini bianchi inonderà gli spazi in modo sublime. Non richiede molta acqua e il vaso non deve essere troppo grande o profondo.

Attenzione ai pericoli

La hoya bella è molto amata anche dagli afidi. Difatti, è piuttosto semplice riscontrare la presenza di ragnetti rossi, cocciniglia e altri afidi sulle foglie della pianta. Una condizione che si sviluppa maggiormente durante la fase iniziale di crescita della pianta. In questo caso, bisognerà stare molto attenti e correre subito ai ripari, lavando quotidianamente le foglie della pianta. Per balconi e giardini da favola, dunque, la hoya bella è l’ideale. Bella e inaspettata, lascerà tutti a bocca aperta.

