L’orchidea è una di quelle piante che conquistano facilmente con la loro bellezza. I colori tenui o sgargianti dei fiori sinuosi sono una meraviglia per gli occhi e donano eleganza ad ogni angolo. Però prendersene cura a volte risulta difficile, il minimo errore e la vedremo subito seccare.

Spesso si dà la colpa all’innaffiatura o la mancanza di terriccio drenante, vero. Però non tutti sanno che anche il luogo in cui la posizioniamo potrebbe danneggiarla.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per avere un’orchidea sana e rigogliosa ecco quali sono i posti della casa da evitare

L’orchidea, la cui varietà più comune è la Phalaenopsis, è una pianta tropicale. L’umidità è un fattore fondamentale per la sua crescita, anche se riesce bene ad adattarsi a diversi habitat. Necessita di luce solare ma non di raggi diretti che potrebbero danneggiare le foglie.

Per mantenerla sempre in buona salute bisogna sicuramente fare molta attenzione all’irrigazione. Non deve ricevere né troppa né poca acqua, il giusto livello di umidità è il segreto per farla durare più a lungo. Capire quando è necessario innaffiarla è facile usando un piccolo trucco. Basterà toccare il terriccio con un dito, se è secco è il momento di innaffiare.

Ma dove non dovremmo proprio posizionarla in casa?

Prima di tutto evitiamo le finestre non schermate. I raggi diretti seccano la pianta e bruciano le foglie; quindi, optiamo per finestre con vetro opacizzato. Oppure finestre con tende filtranti.

Un altro posto da evitare assolutamente è vicino ai termosifoni. Non solo il calore è una condanna a morte sicura, ma anche l’aria secca. Evitiamo tutte le fonti di calore artificiale, come anche stufe e camini.

La cucina sembrerebbe un ottimo luogo in cui posizionarla visto l’alto tasso di umidità, come il bagno. In realtà la cucina va bene, l’importante è che sia lontana dal piano cottura. Il vapore eccessivo quando si usano i fornelli potrebbe danneggiarla.

Due ultimi consigli preziosi sono prima di tutto tenerla lontana dagli animali domestici. Soprattutto i gatti sono molto incuriositi da questa pianta e tendono a giocarci con le zampette. Ma anche evitare di posizionarla vicino a finestre con infissi troppo vecchi. Questo perché gli eventuali spifferi freddi invernali potrebbero far cadere tutti i fiori e farla seccare più velocemente, colpa dello shock termico.

Quindi, per avere un’orchidea sana e rigogliosa ecco quali sono i posti della casa da evitare. Se la nostra amata orchidea è già un po’ malridotta possiamo ancora recuperarla. Abbiamo già svelato il segreto dei fioristi per far tornare in vita un’orchidea piuttosto malconcia. Però ricordiamoci di evitare questi posti della casa che potrebbero farla morire più velocemente.

Approfondimento

Se le radici dell’orchidea sono grigie e spente non bisogna disperare basta solo fare questa cosa a cui non tutti pensano