Adesso che hanno riaperto le piscine e molti italiani si riversano al mare anche solo per il fine settimana ritorna la tintarella mania. Persone che si piazzano sullo sdraio o sul lettino dalla mattina alla sera per prendere tutto il sole possibile. Magari senza adottare anche le misure minime di sicurezza come darsi la crema abbronzante a protezione della pelle. Eppure, per avere un’abbronzatura veloce e meravigliosa non occorre stare ore al sole ma seguire questi semplici trucchi poco conosciuti. Vediamo come tanti di questi consigli magari li abbiamo proprio lì sotto il naso e non ci pensiamo mai.

Per avere un’abbronzatura veloce e meravigliosa non occorre stare ore al sole ma seguire questi semplici trucchi poco conosciuti

Se vogliamo trascorrere una bella vacanza al mare e non avere per forza l’assillo dell’abbronzatura, facciamo il pieno di questi alimenti:

peperoni e pomodori;

carote;

fragole e albicocche.

Sono gli alimenti che contengono maggior betacarotene di tutti e sono dei veri e propri acceleratori della tintarella. Sia che siamo in albergo sia in appartamento o in campeggio approfittiamo per mangiarne a iosa perché oltre a fare bene alla salute permetteranno alla nostra pelle di dorarsi e abbronzarsi prima e meglio.

Tanta acqua e un costume nero

Per favorire una bella abbronzatura dobbiamo prima fare un patto con la nostra pelle e assicurarle tutte le cure possibili. E la cura migliore è sempre la semplicissima ma importantissima acqua. I famosi due litri al giorno per idratarci e recuperare quanto perdiamo soprattutto d’estate che sudiamo. Ma l’acqua permette anche al nostro organismo di purificarsi e rigenerarsi proprio partendo dal derma.

Se è vero soprattutto per le donne che un costume chiaro e magari bianco mette in risalto fisico e abbronzatura quello scuro ha un vantaggio. Indossare infatti un costume blu o nero attira maggiormente i raggi del sole. Il principio che sappiamo bene e attuiamo al contrario nelle calde estati cittadine. Vestirsi di chiaro per non attirare il sole e stare più freschi. Ma se siamo in spiaggia o in piscina e possiamo bagnarci continuamente via al costume scuro per un’abbronzatura più intensa e veloce.

