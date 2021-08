L’estate si avvia alla sua fase conclusiva, restano le ultime settimane prima di rientrare dalle vacanze e riprendere la routine quotidiana. Occorre quindi prepararsi adottando alcuni accorgimenti per la cura del nostro corpo. Parliamo in particolare della cura della pelle che al termine delle vacanze, potrebbe essere disidratata, poco luminosa e secca. La pelle può diventare squamosa e secca per diversi fattori ad esempio il clima, la scarsa idratazione, l’alimentazione e non solo.

Quali sono le cause della pelle secca dopo l’estate

Infatti, per chi ne soffre, anche la dermatite potrebbe causare secchezza della pelle e non bisogna dimenticare anche le creme solari. Chi è abituato ad usarle non ha particolari problemi perché l’esposizione alla luce del sole dopo averle spalmate, rende la pelle lucente e abbronzata.

Purtroppo però, non tutte le pelli sono abituate a questo tipo di trattamento e pertanto il rischio può essere anche quello di renderle poco morbide e lisce. Per queste ragioni è importante sapere cosa fare per iniziare l’autunno con la pelle in forma. Ecco perché per avere una pelle perfetta e liscia dopo l’estate ci sono 5 regole da seguire. Queste si basano su quella che possiamo definire una beauty routine.

Le prime 3 regole della beauty routine

Innanzitutto è fondamentale la pulizia del viso. È importante detergerlo giornalmente, ma ciò che conta è la pulizia almeno una volta al mese per eliminare tutte le impurità. In questo modo si favorisce il rinnovo delle cellule con la conseguenza di avere la pelle più morbida e pulita.

La seconda regola è la maschera fatta con prodotti naturali che possa permettere alla pelle di tornare idratata e luminosa. Questo trattamento può servire non solo per aiutare la pelle a diventare più morbida ma anche per godersi un momento in totale relax. Poi c’è lo scrub da fare una volta a settimana per eliminare da tutto il corpo la pelle secca anche se bisogna stare attenti a non esagerare sfregandosi troppo.

È sufficiente, infatti, massaggiare l’esfoliante in modo dolce e circolare sulla nostra pelle. Terminata l’operazione, il nostro corpo sarà splendente e liscio.

Infine l’ultima regola è l’uso equilibrato di creme idratanti specialmente quelle per pelli secche. Il suggerimento è quello di metterle almeno 2 volte al giorno per combattere la secchezza e far tornare la pelle morbida e luminosa.

Seguendo queste cinque regole quindi, potremo avere una pelle lucida ed idratata anche dopo le vacanze. Ovviamente occorre tener presente che ogni tipo di pelle ha una sensibilità differente, pertanto può richiedere cure e attenzioni specifiche. Sempre meglio quindi chiedere consiglio al proprio medico per avere indicazioni che tengano conto delle proprie caratteristiche.

Pertanto è sempre consigliato farsi seguire da un esperto dermatologo che saprà valutare caso per caso evitando rischi e qualsiasi altro tipo di problema.