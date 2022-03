Per avere una pelle liscia e setosa anche in questa parte del corpo basta seguire questi semplici rimedi

Spesso ce ne dimentichiamo completamente. Forse perché soprattutto d’inverno sono sempre nascosti sotto le maniche dei maglioni. Stiamo parlando dei gomiti. Una parte del corpo spesso fin troppo trascurata. Che in realtà meriterebbe tutte le nostre attenzioni. Anche perché così come il resto del nostro fisico, subisce l’effetto dell’invecchiamento.

Inoltre, i gomiti secchi o screpolati possono indicare anche lo stato generale del nostro corpo. Infatti, possono essere segno di cattiva idratazione. O di mancanza di alcuni nutrienti fondamentali per la pelle, come ad esempio la vitamina E. Oppure possono essere il campanello di allarme della psoriasi o dermatosi.

Ma se impariamo a prenderci cura anche dei nostri gomiti, con le giuste cure possiamo ottenere ottimi risultati. Ecco perché per avere una pelle liscia e setosa in questa zona ci basterà seguire dei piccoli accorgimenti quotidiani.

Scrub di avena, latte e sale

Innanzitutto, possiamo partire con uno scrub quotidiano. Dovremo fare un’esfoliazione delicata per non irritare troppo la pelle. Un ingrediente utile a questa azione è l’avena. Che oltre ad eliminare le cellule morte, svolge anche un’azione ammorbidente sulla pelle. Per preparare questo rimedio, dovremo mischiare la farina di avena con del latte e un pizzico di sale. E massaggiare il tutto sui gomiti con movimenti circolari.

Fetta di limone

Applicando una fetta di limone sui gomiti, andremo a nutrire la pelle. E ad integrare le vitamine necessarie a rigenerarla. Possiamo usare la fetta di limone come se fosse un dischetto di cotone. E massaggiare i gomiti con movimenti circolari per aiutare i nutrienti a penetrare nella pelle.

Fetta di cetriolo e pellicola trasparente

Il cetriolo svolge un’azione analoga al limone. In questo caso, però, andremo ad applicare la fettina di cetriolo sul gomito. E avvolgeremo il tutto con della pellicola trasparente. In modo da creare un impacco che terremo su per qualche minuto.

Crema alla calendula

Questa pianta è molto conosciuta per la sua azione lenitiva e cicatrizzante. Ecco perché massaggiare regolarmente i gomiti secchi o screpolati con questa crema aiuterà moltissimo la pelle a ritrovare il suo equilibrio.

Per avere una pelle liscia e setosa anche in questa parte del corpo basta seguire questi semplici rimedi

Ed infine l’olio di cocco. Che è un rimedio famosissimo per l’idratazione della pelle. Ottimo per risolvere screpolature e lesioni della pelle dovute alla secchezza. Infatti, se avremo l’accortezza di utilizzarlo nel nostro quotidiano, vedremo degli ottimi risultati sia sui gomiti che su tutto il resto del corpo.

Inoltre, come accorgimenti quotidiani per prevenire questo fastidioso problema dei gomiti secchi, dovremo fare attenzione a non utilizzare detergenti troppo aggressivi. E indossare indumenti con materiali naturali per evitare sfregamenti eccessivi della pelle. E anche prestare molta attenzione alla nostra idratazione quotidiana. Attraverso l’acqua, ma anche con la giusta alimentazione.

Lettura consigliata

Scopriamo come curare questo problema che hanno molte persone che fanno sport grazie a questi 4 rimedi naturali da provare a casa