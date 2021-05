Per avere una pelle del viso più soda e uno sguardo più giovane è veramente incredibile cosa possa fare l’albume d’uovo

Per chi è sempre alla ricerca di prodotti naturali di uso comune, che permettano di migliorare il proprio aspetto, questo è l’articolo giusto. Oggi esistono moltissimi prodotti cosmetici. Dai prodotti super costosi a quelli più commerciali, quelli bio, e chi più ne ha più ne metta. Ma la soddisfazione che si ricava dai progressi che si possono ottenere grazie ai prodotti che ci offre la natura, è ben altra cosa. È proprio il caso di questo consiglio beauty. Perché per avere una pelle del viso più soda e uno sguardo più giovane, è veramente incredibile cosa si possa fare l’albume d’uovo.

Perché l’albume?

L’albume d’uovo è un classico rimedio della nonna per ottenere delle maschere fatte in casa, sia per il viso che per i capelli. Utilizzato sul viso, migliora la luminosità della nostra pelle e rimuovere le impurità. Ma non solo, è incredibile l’effetto liftante che l’uovo può avere sul volto.

I benefici che l’albume rilascia sono dati dall’alto contenuto di proteine e vitamine del gruppo B che contiene. Grazie a queste sostanze, l’albume è in grado di rigenerare la pelle e renderla più bella.

Come applicarlo

Per avere una pelle del viso più soda e uno sguardo più giovane, l’albume va picchiettato sulle zone interessate e poi va lasciato agire per 30 minuti. Dopo questo tempo di attesa, il viso può essere risciacquato normalmente. L’utilizzo dell’albume, sulle rughe di espressione, può essere ripetuto anche più volte a settimana. Si tratta di un prodotto totalmente naturale che non ha controindicazioni, salvo ovviamente a chi è allergico all’uovo.

È possibile realizzare anche una piccola maschera a base di albume di uovo e miele, per liftare e al contempo lenire la pelle. È semplicissimo realizzarla. Solo qualche cucchiaino di miele, mescolato ad un albume di uovo e un cucchiaino di farina per rendere il tutto meno liquido. Anche in questo caso la maschera va lasciata agire per 20/30 minuti per poi essere risciacquata. Con questo semplice ingrediente, avere una pelle del viso più soda e uno sguardo più giovane sarà veramente facile e anche molto economico.