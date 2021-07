Chi ha una casa con giardino sa quanto sia faticoso prendersene cura per averlo sempre bello e ordinato. Bisogna potare le piante, innaffiare a ritmi costanti e, per chi ha anche un prato, tagliare l’erba. Molti decidono di non mettere il prato in giardino proprio per non avere un lavoro in più da fare. Tagliare l’erba è un lavoro lungo e meticoloso, e anche se l’erba rende il nostro prato molto più ordinato spesso c’è chi ci rinuncia proprio per questa ragione. Ma per avere un prato ordinato e lussureggiante senza manutenzione basta piantare questa pianta.

Parliamo della dicondra, pianta infestante che, se piantata nel nostro giardino, si diffonde dando vita ad un prato soffice e ordinato. È composta da piccole foglie rotonde e folte. Ma soprattutto con la dicondra non è necessario tagliare l’erba regolarmente. La dicondra, infatti, cresce per un massimo di 3 cm e si rigenera facilmente anche quando viene calpestata spesso. Questo la rende ideale per i prati proprio perché non necessita di manutenzione.

Per avere un prato ordinato e lussureggiante senza manutenzione basta piantare questa pianta

Piantare la dicondra è abbastanza semplice. Si parte da zolle già pre-coltivate o dai semi. Prima di piantarla è importante smuovere e rastrellare bene il terreno. È bene piantare questa pianta a inizio primavera, in modo che possa crescere rigogliosa durante l’estate. La dicondra, infatti, ama le stagioni soleggiate, mentre d’inverno tende a chiudersi e a ritirarsi.

Riesce a sopravvivere abbastanza bene anche a parassiti e insetti infestanti. È una pianta che non ha nemmeno bisogno di troppe innaffiature, sopravvive abbastanza bene solo con l’acqua delle piogge. È consigliabile, però, innaffiarla di tanto in tanto, soprattutto nella stagione estiva in cui c’è più caldo.

Tutti questi elementi la rendono una pianta davvero conveniente da avere in giardino. Possiamo rivolgerci al nostro giardiniere di fiducia per avere consigli su come piantarla e come prendercene cura.

Approfondimento

Come far fiorire l’aloe vera per avere degli splendidi fiori in giardino.