Per avere un parquet super splendente non dobbiamo mai fare questi 3 errori ma seguire questo metodo infallibile

Quando nell’arredare la nostra casa si è scelto un pavimento come il parquet avevamo previsto come fosse complicato mantenerlo lucido e nuovo? Il parquet è un pavimento difficile da mantenere al meglio. Andiamo a vedere come fare per avere un parquet super splendente non si devono mai fare questi 3 errori ma seguire questo metodo infallibile.

Il legno può andare incontro all’umidità e questo potrebbe provocare un cambio di colore. Il problema serio è che se quando laviamo il pavimento l’acqua non viene asciugata tende a gonfiarsi. Questo è un danno dove diventa difficile correre ai ripari.

Inoltre, è molto sensibile a diverse sostanze che potrebbero danneggiarlo o macchiarlo.

Questo potrebbe essere il motivo per cui in alcune case il parquet non ha lo stesso colore proprio perché si è danneggiato.

Le sostanze da non usare mai

Le sostanze da non utilizzare mai sul parquet sono quei prodotti di attacco come l’alcol e la candeggina. Molto utili per disinfettare ma non il parquet. Anche i comuni prodotti in cucina non vanno usati come latte, olio e vino.

L’acqua la peggiore nemica

L’acqua diventa molto pericolosa per il parquet perché può gonfiarlo e macchiarlo. Non deve mai essere usata in eccesso ma dev’essere eliminata asciugando molto dopo aver lavato. Bastano poche gocce che possono inserirsi tra una tavola e l’altra e il rigonfiamento è immediato.

Come pulire senza avere problemi

La pulizia deve essere effettuata passando sul pavimento un’aspirapolvere adatto a questo scopo. Con le spazzole specifiche per il parquet. Per la pulizia basterà usare un detergente neutro. Evitare quelle sostanze schiumose abrasive che sono pericolosissime per il parquet.

La cosa importante è che una volta l’anno si lucidi il pavimento con un olio adatto al parquet. Poi anche che con una lucidatrice si favorisca la ripresa del colore e della sua luminosità.

Scegliere il parquet non è una scelta sbagliata ma come sempre bisogna conoscere i segreti di come trattare il legno. Provare questi semplici trucchi e il nostro parquet sarà sempre al top. Ecco come mai per avere un parquet super splendente non si devono mai fare questi 3 errori ma seguire questo metodo infallibile.