L’atmosfera delle feste ha sempre un grande fascino, in qualsiasi luogo ci troviamo. In quei giorni si respira un’aria del tutto particolare e singolare. Non solo i bambini riceveranno i loro giochi preferiti, riempiremo le tavole di ogni ben di Dio e passeremo intere giornate in famiglia all’insegna del relax.

In America, e non solo, le strade e le case diventano spettacolari, sembra di vivere nel villaggio di Babbo Natale, all’interno di una favola. Infatti, non solo sarà speciale arricchire l’interno delle case con luci, albero e presepe, ma anche abbellire l’esterno, con elementi natalizi.

Chi possiede uno spazio fuori dalle mura domestiche, che sia un giardino o un terrazzo, non potrà assolutamente non inserire dei dettagli. Un’occasione per scatenare la fantasia, ma anche per passare poche ore al giorno a dedicarsi all’arte del fai da te. Perché non è indispensabile dover acquistare tutto e spendere un patrimonio, basterà recuperare qualche oggetto che non utilizziamo più, per creare un clima straordinario.

Per avere un giardino magico decorato a festa ecco gli addobbi di Natale economici e spettacolari

Se siamo in prossimità di zone di montagna o abitiamo in campagna, trovare alcuni elementi sarà più semplice. Ma anche chi vive in città potrà servirsi di oggetti casalinghi, vecchi e destinati al cestino dei rifiuti. Dovremo solo acquistare qualche bottiglietta di acrilico, dei pennelli e luci, per ottenere delle creazioni sorprendenti.

Infatti, la prima idea per decorare gli esterni è creare dei simpatici lecca lecca giganti.

Possiamo realizzarli da un semplice sottovaso, utilizzando la superfice e colorandola con uno sfondo bianco e dei pois o una spirale rossa. Basterà attaccarla sul retro di un vecchio bastone di scopa, inserendo anche un grande fiocco, usando un foulard rosso.

In alternativa, potremo usare lenzuoli, da avvolgere e arrotolare su sé stessi per creare l’effetto della caramella e dipingerlo a piacere.

Decori fai da te

Per fare un pupazzo di neve finto, recuperiamo vecchi cuscini e creiamo la caratteristica fisionomia, stringendo con uno spago il centro. Cuciamo un paio di bottoni, mettiamo una scarpa, un cappello e disegniamo gli occhi e la bocca. Prendiamo dei tronchi o sottili strisce di compensato per disegnare la faccia di Babbo Natale, da appendere all’ingresso di casa.

Usiamo le pigne da sole o per creare allegre ghirlande e appenderle con uno spago dove possibile.

Potremmo anche riutilizzare cannucce colorate per decorare ulteriormente le piante e i vasi.

Infine, per dare un tocco di luce, prediamo dei palloncini, gonfiamoli e spennelliamo la superfice con la colla vinilica. Avvolgiamo grossolanamente il filo di spago, una volta asciugato il tutto, scoppiamo il palloncino ed avremo creato delle sfere da utilizzare come lanterna. All’interno potremo posizionare le nostre lucine bianche o colorate per illuminare i nostri spazi esterni.