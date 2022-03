Il gatto è un animale che volentieri sta in casa per farci compagnia. La sua statura più piccola rispetto al cane, permette anche di avere con lui un contatto maggiore. Possiamo prendere tranquillamente il micio tra le mani, carezzarlo, e lui volentieri si fa coccolare.

È vero, però, che alcuni gatti sono tendenzialmente più schivi degli altri. Capita per quelli che non sono vissuti a contatto con l’uomo da piccolini. Ma anche alcune razze come il Persiano, hanno un atteggiamento più riservato, a differenza ad esempio del Siamese.

Alcuni amano strisciarsi attorno al pantalone e fare le fusa, un comportamento tipico dei gatti. Non vedremo mai un cane fare altrettanto, perché il loro linguaggio è un po’ diverso.

In generale, un gatto è più riservato del cane, nel senso che ha una individualità più spiccata. È abituato a vedersela da solo in tante situazioni. Il cane invece è più un animale da branco e con una tendenza più forte alla socialità. In ogni caso per avere un gatto felice ecco le due cose di cui prendersi cura.

Dove mettere le ciotole col cibo

Il gatto è un animale abbastanza preciso e con una memoria formidabile. Non ama perciò confondere gli spazi. Se un angolo di casa è la zono dove dorme, non può essere anche quella dove mangia. La zona notte, la zona del pasto e quella dove gioca o passa il tempo, vanno distinte. In questo modo il gatto troverà un ambiente più adatto alle sue esigenze.

Il posto dove sistemare le ciotole col cibo, va scelto in un angolo un po’ riservato. Il gatto non ama essere interrotto mentre mangia. Se così fosse potrebbe anche non mangiare più, o soffrire di problemi di stomaco. Per questo motivo è meglio scegliere una zona dove in genere non si passa.

Per avere un gatto felice anche con un cane in casa, ecco dove mettere la sua lettiera e le ciotole del cibo

Se poi in casa ci fosse un cane, meglio evitare il contatto durante il pasto. In questo caso si scelga un posto un po’ alto, come un ripiano. Una zona dove il cane non possa arrivare.

La stessa cosa vale anche nel caso in casa vi fossero altri gatti. Il gatto preferisce mangiare da solo senza essere disturbato.

Anche la lettiera va posizionata con gli stessi criteri. Dormire e mangiare sono due attività che il gatto ama fare in solitaria, senza essere disturbato dal passaggio di qualcuno. Meglio evitare di metterla all’esterno, perché il sostrato rischierebbe di inumidirsi. Sarebbe comunque un posto poco gradito al gatto. Un angolo di casa tranquillo sarebbe l’ideale, soprattutto se non in prossimità di fonti di luce o di rumori.

