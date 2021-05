Per avere un corpo tonico dopo ogni allenamento e una pelle bellissima basta mangiare questo dolce frutto rosso e gustoso

In primavera e in estate c’è bisogno di tenersi in linea per la classica prova costume e di mangiare cose leggere e fresche per non appesantirsi. Per questo motivo scattano le diete e si intensificano gli allenamenti cercando di coordinarli bene insieme.

Tanti sono gli alimenti per queste circostanze ma uno è quello che ci interessa in questo caso. Per avere un corpo tonico dopo ogni allenamento e una pelle bellissima basta mangiare questo frutto rosso, dolce e gustoso.

Ci si riferisce alle ciliegie tipici frutti di primavera e di inizio estate, conosciute molto per le loro proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Inoltre, esse contengono sostanze che favoriscono il sonno come la melatonina ed essendo composte da acqua idratano il nostro corpo.

Detto questo, si sta cominciando a fare uso di questo frutto anche per risolvere problemi muscolari e soprattutto per ottimizzare il recupero dopo l’allenamento.

Le ciliegie aiutano nel recupero muscolare

Capita, infatti, che per via di tanti esercizi ripetuti durante l’esecuzione della propria scheda di allenamento, si possano danneggiare i muscoli. La conseguente problematica infiammatoria che ne deriva porta quindi ad un malessere fisico.

Alcuni studi hanno mostrato come il succo di ciliegia possa aiutare a velocizzare i tempi di recupero nella fase post allenamento. Sono ricerche che ancora necessitano di approfondimenti per via del campione ristretto ma sicuramente già dai primi risultati gli effetti sono incoraggianti.

Inoltre, le ciliegie sono un vero toccasana per la bellezza della pelle. Questo è dovuto alla presenza nelle ciliegie di caroteni da un lato e dall’altro sono frutti che stimolano la produzione di collagene. Queste due sostanze in modo diverso favoriscono bellezza e benessere alla nostra pelle.

Maschere di bellezza e creme per il viso

Per tale ragione proprio la polpa delle ciliegie è usata moltissimo per la preparazione di maschere e creme per il viso con risultati eccezionali.

Quindi, oltre ad essere fresche e gustose, le ciliegie hanno queste proprietà da non sottovalutare. Concludendo, per avere un corpo tonico dopo ogni allenamento e una pelle bellissima basta mangiare questo dolce frutto rosso e gustoso.