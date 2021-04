La macchina del caffè ci regala il caffè come quello del bar e per noi italiani si tratta di un piacere irrinunciabile. Come tutti gli elettrodomestici, anche la macchina del caffè richiede un po’ di ordinaria manutenzione. Oggi spieghiamo infatti come prenderci cura della macchina del caffè in caso di calcare. Per avere un caffè sempre gustoso è incredibile come sia semplice eliminare il calcare dalla macchina del caffè usando prodotti naturali. Scopriamolo insieme.

Il calcare

Il calcare può compromettere non solo il buon funzionamento della macchina del caffè, ma anche la qualità stessa del caffè che berremo. Questo si forma perché nell’acqua che noi usiamo per fare il caffè sono presenti magnesio e calcio. L’acqua, se surriscaldata, porta alla formazione di depositi di queste sostanze fino a formare il calcare. Esso rende più difficile il passaggio del caffè e dell’acqua e, a lungo andare può danneggiare irrimediabilmente il nostro elettrodomestico. Quindi per avere un caffè sempre gustoso è incredibile come sia semplice eliminare il calcare dalla macchina del caffè usando prodotti naturali.

Limone

Il limone è l’ingrediente più efficace contro il calcare e può sostituire il prodotto che usiamo abitualmente per decalcificare la macchina del caffè. Se dunque ci ritroviamo a dover avviare il processo di decalcificazione ma siamo senza il prodotto apposito, possiamo sostituire il limone al prodotto decalcificante. Quindi spremiamo il succo di due limoni ed aggiungiamolo all’acqua per avviare il processo.

Aceto

L’aceto è in grado di sciogliere il calcare che si accumula nella macchina del caffè. Ricordiamoci però che, esattamente come nel caso del limone, stiamo parlando di due ingredienti acidi. Quindi consigliamo di utilizzarli soltanto in mancanza degli appositi prodotti. In questo caso, comunque sarà sufficiente aggiungere una parte d’aceto ogni tre parti d’acqua ed avviare il processo per rimuovere il calcare.

