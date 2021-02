Anche ora che la maggior parte delle persone sta lavorando in smart working ci tiene ad apparire sempre al meglio. Spesso però non basta vestirsi bene per avere un aspetto curato. Dei piccoli errori possono vanificare in un attimo tutti gli sforzi per non apparire sciatti. Ecco cosa fare per evitarlo.

Per avere un aspetto sempre curato bisogna assolutamente evitare queste 5 cose

L’abito fa il monaco. Purtroppo anche come ci si presenta sul posto di lavoro fa capire molto della persona. Un aspetto curato, sia per gli uomini che per le donne, può fare la differenza. In questo articolo affronteremo gli errori da non fare se si è una donna.

Lo smalto rovinato

Anche se siamo abituati al distanziamento sociale, si spera che in futuro torneremo a stringerci la mano. E avere mani sempre curate è un must per fare una buona impressione. Lo smalto sbeccato o rovinato non è un bel vedere. Non è necessario andare a fare la manicure ogni settimana. Basterà eliminare le pellicine, e stendere anche solo un filo di smalto trasparente. Questo trucco farà avere sempre le mani in ordine.

Vestiti stropicciati e maglioni con i pelucchi

Poco importa che si tratti di un capo costoso. Se la camicia o la maglia sono spiegazzati perderanno tutto il loro valore. Stirare non piace a nessuno. Ma la differenza sarà abissale.

Quegli antiestetici pallini che si formano di solito all’altezza dell’ascelle. Possono colpire anche il maglione di lana più costoso che c’è. Bisogna fare attenzione al lavaggio, così da evitare che si formino. Oppure usare un levapelucchi per eliminarli. Se invece non vogliono saperne di sparire, meglio cambiare maglione.

Per quanto riguarda le magliette, attenzione ai colori. Anche se stiamo parlando della maglia preferita, non ci sono scuse. Le maglie dai colori sbiaditi devono uscire dall’armadio. Si può tentare con delle tinture apposite che si trovano al supermercato. Ma se si tratta di maglie bianche ingrigite c’è poco da fare.

Capelli spettinati o mollettoni in testa

Avere i capelli in disordine fa sembrare sciatti. E lo stesso vale per i mollettoni tra i capelli. Comodi sicuramente per fare le faccende di casa. Ma non adatti per uscire in pubblico se non si vuole sembrare poco curate.

E quindi, per avere un aspetto sempre curato bisogna assolutamente evitare queste 5 cose. Non dovrebbe importarci di come appariamo agli altri, vero. Ma se ci teniamo a sembrare sempre in ordine bisogna fare almeno queste cinque cose di base. In realtà esistono anche altri piccoli accorgimenti da avere. Come controllare che le scarpe siano sempre pulite. E se abbiamo degli amici a quattro zampe in casa, meglio usare il rullo adesivo per catturare tutti i peli.

