Molto spesso tendiamo a pensare che per essere alla moda siano necessari indumenti costosi e ricercatissimi, ma non è affatto così. È lo stesso ragionamento che facciamo quando siamo invitate ad un matrimonio: cerchiamo abiti lunghi e costosi, dimenticando preziose alternative altrettanto eleganti e d’effetto. Altro pensiero errato riguarda lo shopping e la continua caccia a più accessori o indumenti che possano aiutarci a costruire outfit sempre nuovi. In realtà basta conoscere alcune chicche di stile e concentrarsi su pochi elementi per non sbagliare un colpo.

In particolare, per avere tanti look diversi e alla moda, in città come in vacanza, basta questo pezzo unico ed economico di cui innamorarsi subito. Si tratta della camicia dal taglio maschile in cotone a righe bianche e blu: semplicissima, ma assolutamente versatile e perfetta per costruire outfit chic.

Rendiamola protagonista dell’estate in città e non dimentichiamo di metterla in valigia anche quando saremo pronte per la vacanza al mare. Il primo consiglio di stile è perfetto per lo street style contemporaneo e casual, molto amato anche dalle celebrità.

Ci basterà sfoggiare la camicia indicata in versione oversize sopra una banalissima t-shirt bianca, giocando sul contrasto mini-maxi. Non solo: abbiniamo dei pantaloni beige e preferiamo le righe blu in una tonalità piuttosto scura così da evidenziare meglio il gioco cromatico.

Altrettanto comodo e semplice, è il look che prevede di abbinare la camicia a dei jeans dritti, possibilmente chiari, e di tenerla morbida in vita. In questo modo sarà un gioco da ragazzi nascondere pancia e fianchi se ancora non siamo riuscite a eliminarli. Per completare il look, basteranno poi un paio di sandali a listini, ottimi per stare comoda tutto il giorno.

A proposito di sandali, se scegliamo il modello chunky, correggiamo il tiro con un paio di pantaloni neri e ampi. Sopra, l’immancabile camicia oversize a righe bianche e blu, che va ad esaltare il pantalone, per un look da ufficio ricercato nella sua semplicità.

Non resta che scoprire infine come abbinare il capo in oggetto per costruire un outfit chic, da sfoggiare all’aperitivo in città o in spiaggia. Il segreto è accompagnare la camicia ad una gonna in raso lucido, meglio se nera, e ad un paio di slingback dello stesso colore.

