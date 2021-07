Una casa sempre in ordine e pulita è l’orgoglio di tutti. Anche la casa meglio arredata se tenuta in disordine perde il suo incredibile fascino. E cosa c’è di peggio della polvere o degli aloni su vetri e specchi. Eppure l’estate è sempre difficile pulire alla perfezione tutte le superfici. Tenendo più spesso le finestre aperte è normale che si depositi più polvere e sporcizia. Oggi lo Staff di ProiezionidiBorsa svelerà come avere specchi sempre impeccabili in pochissime mosse. E senza dover creare strane misture per pulirli.

La doppia funzionalità degli specchi

Gli specchi non sono solo utili per specchiarci mentre ci trucchiamo o prepariamo per uscire. Se posizionati nei punti giusti sono perfetti per dare l’illusione di spazi più ampi. Donano profondità alle stanze e un tocco di eleganza. Per non parlare del fatto che sono indispensabili per riempire delle pareti spoglie. Ma tenerli puliti è sempre una sfida.

Per avere specchi brillanti e senza aloni basta questo prodotto che abbiamo tutti

Abbiamo provato con qualsiasi trucco della nonna. Ma nulla sembra funzionare alla perfezione e qualche alone rimane sempre. Questo perché spesso ci perdiamo in soluzioni complicate quando si può rimediare con prodotti che già abbiamo in casa. Basta solo sapere come usarli!

Il prodotto perfetto per avere specchi puliti e senza aloni è semplicemente l’alcol denaturato. In casa non può mancare, soprattutto in questo periodo. Questo prodotto è efficace per rimuovere macchioline sugli specchi e lucidarli. Ma il segreto sta nel metodo di applicazione.

Per pulire alla perfezione gli specchi dobbiamo spruzzare sulla superficie l’alcol. Poi utilizzare per la prima passata dei fogli di giornale, come abbiamo già suggerito in questo precedente articolo. “Basta questo semplice metodo per rendere brillante lo specchio del bagno senza fatica.” Dopo la prima passata ci accorgeremo che alcuni pezzettini di carta restano attaccati allo specchio. E non tutti gli aloni saranno spariti. A questo punto prendiamo un panno in microfibra asciutto e passiamolo sullo specchio. Con movimenti dall’alto verso il basso. Ed ecco che tutti gli aloni saranno spariti!

Quindi per avere specchi brillanti e senza aloni basta questo prodotto che abbiamo tutti. E se non sopportiamo l’odore dell’alcol? Non c’è da disperare, basterà comprare la versione profumata.