La bella stagione è arrivata e le temperature sono in costante aumento. Le giornate di sole sono sempre più frequenti ed iniziamo a scoprirci di più. Giacconi e cappotti pesanti lasciano spazio a giacche di pelle e trench primaverili. Le magliette a maniche corte prendono il posto dei maglioni e presto potremo iniziare a sfoggiare i primi sandali. Può sembrare banale ma, per mettere in mostra i nostri piedi, questi dovranno essere sempre curati e perfetti. Al di là dello smalto, è importante che i nostri piedi siano morbidi e lisci in modo da non farci sentire a disagio.

La cura dei piedi spesso parte da casa, perché c’è molto che possiamo fare per renderli all’altezza delle scarpe aperte. Oggi sveleremo dei semplici trucchi per avere piedi invidiabili usando prodotti naturali che abbiamo già in casa. In questo modo, potremo sbarazzarci di pelle screpolata e secca in modo semplice ed economico.

Per avere piedi morbidi e lisci e ridurre finalmente talloni screpolati e pelle secca bastano questi insospettabili rimedi naturali

Possiamo iniziare cercando di ammorbidire la pelle dei nostri piedi. Per farlo possiamo fare un pediluvio usando prodotti che comunemente abbiamo già in dispensa. Partiamo dalla camomilla: questo prodotto naturale, oltre ad ammorbidire naturalmente la pelle, può dare sollievo ai piedi stanchi. Facciamo bollire dell’acqua e mettiamo in infusione 3 bustine di camomilla o direttamente i suoi fiori. Lasciamo in infusione finché l’acqua non sarà ancora calda e trasferiamola in una bacinella. Immergiamovi i piedi per circa 20 minuti e vedremo subito la differenza. Un altro ingrediente sorprendente per ammorbidire i piedi è l’acqua di cottura del riso. Questo prodotto avrebbe proprietà lenitive ed emollienti e potrebbe dare sollievo a piedi secchi e dolenti. Infine, un pediluvio con acqua, aceto bianco e bicarbonato eliminerà le cellule morte regalandoci piedi morbidi e privi di cattivi odori.

Scrub

Per combattere l’inspessimento della pelle, che generalmente caratterizza soprattutto i talloni, dopo il pediluvio potrebbe essere utile uno scrub. Possiamo farlo in diversi modi e il primo prevede l’utilizzo di una foglia di aloe e lo zucchero. Tagliamola con un coltello, togliamo il gel ed applichiamo sulla foglia 2 cucchiai di zucchero. Strofiniamola sui talloni ma anche sotto le dita, per rimuovere la pelle secca. Un altro metodo utile è unire un cucchiaino di sale grosso a 10 gocce di olio essenziale di lavanda. Massaggiamo questo profumato rimedio su talloni doloranti e piedi secchi per eliminare la pelle morta. In alternativa, uniamo l’olio di cocco o il miele allo zucchero di canna per creare uno scrub delicato ma eccellente.

Per concludere

Per avere piedi morbidi e lisci è importante idratare a fondo la pelle. Possiamo realizzare una crema fai da te unendo un cucchiaio di olio di sesamo a poche gocce di succo di limone. Se non abbiamo l’olio di sesamo sarà perfetto il comune olio di oliva, che di per sé è molto idratante. Massaggiamo i piedi con questa soluzione prima di andare a dormire, perché renderà i piedi di nuovo morbidi e setosi e subito pronti per l’estate.

Approfondimento

