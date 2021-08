Limoni e arance sono tra gli agrumi e tra i cibi in generale più amati e consumati in Italia. Non c’è casa italiana in cui questi non si trovino. Dal sapore intenso, emanano un profumo inconfondibile e molto piacevole per tutta la casa.

Ecco perché molti italiani decidono di piantare nel proprio giardino questi agrumi per beneficiare delle loro ottime proprietà a costo e kilometro zero. Infatti arance e limoni sono tra gli agrumi contenenti maggiori quantità di vitamina C per potenziare il sistema immunitario e sentirsi pieni di energia. Inoltre, uno studio italiano sta dimostrando come il limone potrebbe aiutare nella terapia dell’Alzheimer. L’arancia, invece, è un agrume davvero speciale grazie a tutti i suoi benefici. Non a caso è stata scelta dall’AIRC come simbolo della ricerca contro il cancro.

Quindi decidere di piantare in casa arance e limoni è una scelta più che giusta e sensata, e in maniera biologica lo è ancora di più.

Recentemente abbiamo parlato di tutto il necessario per far nascere una piantina di limone partendo dal seme. Oggi vedremo che per avere piante di limoni e arance rigogliose bastano questo trucchetto e questo concime naturale.

Il trucchetto per avere piante floride

Limoni e arance potrebbero nascere insieme? Ebbene, esiste un trucchetto affinché questo possa accadere. In realtà, non è un vero e proprio trucchetto perché gli esperti di botanica e non solo, lo praticano spesso. Trattasi dell’innesto, ossia la pratica di unire due piante diverse in modo tale da avere frutti rari e creare una nuova specie, in un certo senso.

In questo caso, adottiamo la pratica dell’innesto tra la pianta di limone e quella di arancia. Bisogna solo inserire una parte della pianta di arancia in quella di limone e il gioco è fatto. Vediamo come procedere.

Facciamo due taglietti paralleli uno sopra l’altro sullo stelo della pianta di limone, eliminandolo. Prendiamo un ramoscello della pianta di arancia e facciamo la medesima operazione che abbiamo fatto per la pianta di limone. L’unica differenza consiste nel conservare il pezzetto che abbiamo tagliato e inserirlo nella parte tagliata della pianta di limone.

Copriamo con del nastro adesivo e continuiamo ad innaffiare il terreno come abbiamo sempre fatto. Esponiamo la pianta ai raggi solari. Ricordiamo che queste piante soffrono il freddo per cui attenzione alla posizione della pianta.

Per avere piante di limoni e arance rigogliose bastano questo trucchetto e questo concime naturale

Ma come si protegge la pianta di limone e di arancia dalle basse temperature, dal momento in cui stiamo per dare il benvenuto alle stagioni fredde? Attraverso la concimazione.

Un terreno ricco di sostanze nutritive è l’ideale per la buona tenuta delle piante, per cui un mix di cenere e caffè costituirebbe una buona soluzione. Cospargiamo direttamente sul terreno questo mix e copriamo con altro terreno oppure uniamo al mix dell’acqua da mettere nello spruzzino.