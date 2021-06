Un profumo intenso e inebriante: è questa la prima cosa che ci viene in mente se pensiamo ai peperoni. Subito dopo, ci ricordiamo di quel sapore unico che piace tanto agli adulti e anche ai bambini. Grigliati o cotti in padella o al forno poco importa. Ciò che conta è il loro gusto e la loro bontà.

Non meno importante, però, è la digeribilità di questi ortaggi tanto amati. Eh già, perché dobbiamo ammetterlo, per quanto buoni i peperoni sono poco digeribili e spesso ci lasciano quella sensazione di pesantezza sullo stomaco.

Più volte la Redazione aveva provato a mostrare piccoli trucchi e segreti per rendere questo alimento più digeribile.

Si consigliano, infatti:

Per avere peperoni sempre gustosi e più digeribili vale la pena ricordarsi di questi 2 trucchetti velocissimi della nonna che non tutti conoscono

Il team di ProiezionidiBorsa prova ancora a suggerire ai suoi Lettori qualche trucchetto da ricordare ancora poco utilizzato.

Ad esempio, non tutti sanno che mettere il bicarbonato nei peperoni in ammollo i peperoni in una miscela di acqua e bicarbonato per tutta la notte li rende più digeribili, senza modificarne il sapore.

Altro metodo, invece, è quello di condire i peperoni con qualche goccia di limone o aceto. Questo sistema pare aumenti la loro digeribilità.

Dunque, per avere peperoni sempre gustosi e più digeribili vale la pena ricordarsi di questi 2 trucchetti velocissimi della nonna che non tutti conoscono.

Un piccolo consiglio bonus: gli abbinamenti contano per migliorare la digeribilità. Ad esempio, servire i peperoni con un secondo piatto di carne o pesce. Evitare, invece, formaggi, legumi o uova.

