Per avere la pianta di basilico sana e rigogliosa basta questo scarto come concime naturale che la renderà ancora più profumata

La bella stagione si avvicina sempre più. Questo significa che è arrivato il momento di coltivare la pianta di basilico, uno dei protagonisti dell’estate. In effetti, il basilico, grazie al suo profumo e al suo sapore leggero e delicato, conferisce ai nostri piatti quel tocco in più.

Ma la sua “funzione” non si limita solo a questo. Infatti, è molto utile anche per allontanare le fastidiosissime zanzare. Quest’ultime non sopportando i forti odori. Ecco perché la menta e il basilico sono ottimi, non solo il cucina. In ogni caso, anche la pianta di limone è una protagonista dell’estate ed ecco tutto ciò che bisogna sapere.

Solitamente, vi sono diversi passaggi per far crescere il basilico, in tutto il suo splendore. Dopo il suo acquisto nei supermercati o nei vivai, bisogna rispettare una serie di step fondamentali, affinché si sviluppi. In questi passaggi, però, vi sono diversi segreti della nonna che bisognerebbe conoscere, e tra questi vi è anche quello che riguarda la sua conservazione per il prossimo inverno.

Tuttavia, pochi sanno che sarebbe possibile far crescere una pianta di basilico partendo da un semplice stelo. Ebbene sì, possiamo mettere al Mondo una nuova piantina, utilizzando semplicemente la nostra passione. È davvero semplice da coltivare. Immergiamo lo stelo del basilico in un bicchiere d’acqua e posizioniamo in balcone o sul davanzale, in modo tale da ricevere più luce possibile.

Dopo qualche giorno, lo stelo inizierà a produrre le radici. Aspettiamo che queste raggiungano 5 cm di altezza, e coltiviamo all’interno del terreno, in un vaso. Consigliamo di leggere quali siano i segreti in questi passaggi, perché sono fondamentali per il suo sviluppo.

Il concime naturale

Per avere la pianta di basilico sana e rigogliosa non basta conoscere solo i passaggi fondamentali, ma è necessario prendersene cura a 360° gradi. Ciò significa capire quando la pianta ha bisogno d’acqua, se è stata colpita da parassiti, o semplicemente se ha bisogno di nutrienti per crescere.

Effettivamente, dovremmo entrare nell’ottica che anche le piante sono come gli esseri umani. Rispettano, cioè, il ciclo della vita. Per crescere abbiamo bisogno di nutrimento. Allo stesso modo le piante. Tuttavia, non tutti i concimi sono gli stessi e non tutti sono universali, soprattutto.

Nel caso del basilico, per esempio, un ottimo concime naturale è il fondo di caffè, ma unito ad altri 3 scarti di cucina diventa davvero fenomenale. Il basilico, infatti, ha bisogno di un concime molto ricco di sostanze nutritive, come azoto e potassio.

Per avere la pianta di basilico sana e rigogliosa basta questo scarto come concime naturale che la renderà ancora più profumata

Se il fondo di caffè è davvero utile per alcune piante, è quando si unisce ad altri prodotti che diventa un potente concime per il nostro basilico. Uniamo il caffè al lievito di birra, alla cenere e all’acqua di cottura delle verdure, e il gioco è fatto.

Possiamo nebulizzare le foglie, oppure innaffiare, senza esagerare, il terriccio. Per quanto riguarda il concime da inserire all’interno del terreno, oltre al caffè, possiamo usare anche i gusci delle uova. Tuttavia, il compost di cenere, fondi e lievito si può amalgamare e inserire in vaso.