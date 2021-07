Le cure di bellezza e maschere per il benessere della pelle che usano prodotti naturali, sono infiniti. Frutta, verdura, scarti, noccioli, sono largamente impiegati nella cosmesi, perché contengono molte vitamine e nutrienti. Sono utilizzati anche per realizzare saponi, bagnoschiuma, idratanti, per rendere la pelle radiosa e morbida. Esistono anche delle piante che donano ottimi risultati, sia a livello di idratazione che di protezione, come, ad esempio, l’aloe. Quest’ultima, però, non è l’unica pianta che può dare benefici, sembrerà strano, ma per avere la pelle idratata e giovane è bene avere in casa questa pianta, il cactus.

L’Opunzia

Il termine “cactus”, in realtà, indica migliaia di specie diverse, che però appartengono alla famiglia delle Cactacee. Si distinguono per la forma molto particolare, ognuna è diversa dall’altra, ma tutte hanno spine e aculei. A questa tipologia di pianta si accosta l’aggettivo “succulento” per un motivo preciso. Queste piante, infatti, sono famose per assorbire e conservare l’acqua, tanto da avere bisogno di innaffiature sporadiche.

L’Opunzia appartiene alla stessa famiglia del fico d’india, molto diffusa in Europa e nord Africa e America. Sono resistenti all’afa, al caldo e alla siccità e soffrono il freddo. Producono fiori colorati e ornamentali di grande effetto e le sue pale nascondo delle proprietà sorprendenti, già note in tempi antichi. Sono semplici da coltivare, in vaso non hanno bisogno di particolari cure né fertilizzanti, solo di sole e calore.

Estratto di semi

Questa pianta non serve solo ad abbellire casa e balcone, ma è apprezzata anche come alleata di bellezza. L’olio essenziale di Opunzia Hamifusa, varietà coreana, è molto leggero, è ricco di vitamina A, D, E, K, acidi grassi, antiossidanti, acqua. Adatto a pelli secche, ma anche grasse, protegge dal sole ed è un ottimo antirughe naturale, perché contrasta la perdita di collagene. È quindi anche idratante e riduce la produzione di sebo in eccesso, con azione antinfiammatoria e antimacchia, in quanto contiene acido linoleico.

Per avere la pelle idratata e giovane è bene avere in casa questa pianta, sia per l’olio essenziale sia per le sue pale ricche di vitamine.