Con l’estate alle porte tutti sognano un’abbronzatura da divo del cinema. Come per tutte le cose, se il nostro obiettivo è sfoggiare un colorito invidiabile da giugno a settembre dobbiamo pianificare mossa per mossa. Una settimana intensiva sotto il solleone non basterà ad ottenere i risultati sperati. Anzi, ci porterà solo brutte scottature e danni per la salute. Diffidiamo anche da prodotti miracolosi, che ci promettono di raggiungere un colorito bronzeo in un solo pomeriggio. La nostra pelle va preparata alla tintarella. Per avere in poco tempo un’abbronzatura perfetta che duri a lungo dobbiamo seguire da subito queste 3 semplici abitudini. Si tratta solo di modificare la nostra dieta e la nostra routine aggiungendo alcuni prodotti ed eliminandone altri.

La prima semplice regola da seguire per avere l’abbronzatura perfetta è: mangiare i cibi rossi e arancioni. Non si tratta di un trucco di magia. I cibi che tendono al rosso hanno solitamente un’alta concentrazione di betacarotene, sostanza che predispone la pelle a prendere colorito. Sin dai primi giorni di maggio, inseriamo con regolarità nella nostra dieta: carote, radicchio, pomodori, peperoni e frutta rossa. Ma anche: cavolfiori, lattuga, broccoli e cicoria.

Poi, ovviamente, dobbiamo stenderci al sole. Cominciamo con mezz’oretta al giorno già da primavera, ma mai senza protezione, anche quando il sole ci sembra “debole”. È provato che, anche per ottenere una bella abbronzatura, bisogna usare creme ad alta protezione (tra la 30 e la 50). Così avremo un colorito più omogeneo e non rischieremo di scottarci, finendo per spellarci pochi giorni dopo.

Come mantenere a lungo la tintarella: un consiglio su tutti

Una volta che la pelle comincia a scurirsi dobbiamo subito pensare a come mantenere l’abbronzatura. Un consiglio su tutti è quello di non usare saponi aggressivi sotto la doccia. Prediligiamo prodotti biologici e gel idratanti ed evitiamo assolutamente di fare il bagno in vasca. Stesso discorso vale per la piscina: il cloro fa sfumare l’abbronzatura, riportandoci lentamente al colorito di partenza.

