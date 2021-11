Rassodare il seno sembra un’impresa impossibile, specialmente dopo i 50 anni e dopo gravidanze e allattamento. È una fase fisiologica ed è quindi naturale che, dopo una certa età, i seni tendano a perdere elasticità e tono. Come sappiamo, l’attività fisica può apportare benefici in generale al corpo. Ad esempio, in precedenza ci siamo anche occupati di 5 minuti di questa attività rilassante specifica per chi soffre di cervicalgia.

Per ovviare esteticamente al passare del tempo, molte donne usano reggiseni che aiutano a sostenere il seno. Ma per migliorare la tonicità di questa parte del corpo è possibile svolgere dei semplici esercizi fisici. Quindi, per avere il seno tonico e sodo anche a 50 anni ecco alcuni tra i migliori esercizi da fare in casa.

Con un po’ di costanza e impegno si possono ottenere dei buoni risultati

È vero, il seno è una zona un po’ difficile da rassodare, ma seguendo degli esercizi, con un po’ di costanza e impegno, si possono ottenere dei buoni risultati. Vediamo insieme quali sono.

Push up. Bisogna posizionarsi a pancia a terra con le mani all’altezza delle spalle. Partendo da questa posizione e tenendo la schiena ben dritta, sollevarsi da terra. Fare forza sulle braccia per sollevarsi e piegarle per tornare alla posizione di partenza. Questi movimenti devono essere svolti lentamente e con le gambe tese. Se siamo principianti o abbiamo ricominciato a fare attività fisica dopo tempo, potrebbe essere utile tenere le gambe piegate. Inoltre, meglio cominciare con 3 serie da 10 e poi incrementare nelle settimane successive.

Spinte con i manubri. Procurarsi due manubri da 2 chili e sedersi su una sedia con le mani all’altezza delle spalle. Sollevare i manubri fin sopra la testa, fino a farli sfiorare. In mancanza di questo attrezzo, si possono facilmente sostituire con due bottiglie da 2 litri. Se, all’inizio, l’attrezzo dovesse risultare troppo pesante, ridurre il peso o il numero degli esercizi può evitare strappi muscolari e dolori.

Per avere il seno tonico e sodo anche a 50 anni ecco alcuni tra i migliori esercizi da fare in casa

Vediamo adesso altri esercizi semplici ma efficaci che si possono fare in casa.

Pugni in aria con i pesi. Prendere un peso da 1 o 2 chili, portare avanti una gamba e flettere leggermente l’altra. Tenere i gomiti un po’ piegati e il peso poco sopra le spalle. Sferrare i pugni senza esagerare con la forza. Prima con il braccio destro, portandolo verso sinistra e poi con il sinistro, portandolo verso destra. Alternare così per 20 ripetizioni.

Fare la farfalla con le braccia. Tenere i pesi lungo i fianchi, stando dritti con i piedi leggermente distanziati. Aprire le braccia lateralmente e portare il peso fin sopra la testa. Tornare nella posizione iniziale e ricominciare. Fare 2 o 3 serie da 12 ripetizioni.

Il consiglio in più

Prima di iniziare gli esercizi, è sempre bene fare almeno 5 minuti di riscaldamento, per non sforzare troppo i muscoli “freddi”.