Nell’ultimo anno è apparso evidente come si sia scatenata, per esigenza o per moda, la passione per i pollai. Chiunque abbia uno spazio o un giardino fuori casa, almeno una volta si è informato sulla costruzione di un pollaio. L’idea di avere uova fresche, di cui si conosce la provenienza e prendersi cura delle galline è diventato un desiderio diffuso. Prima di fare qualsiasi mossa bisogna informarsi bene sulle norme nazionali e comunali vigenti. Perché ovviamente cambiano i bisogni e le necessità se si hanno 5 o 300 galline, la gestione non diventa più di autosostentamento e scattano delle prassi da seguire. In un modo o in un altro bisogna garantire a questi animali una vita decorosa e dignitosa, procurargli uno spazio sicuro e pulito, adatto ad ospitarle.

Per avere il miglior pollaio in giardino sarà meglio mettere questo terreno idoneo a basso costo

Per scegliere una perfetta base per il pollaio, affinché sia in buone condizioni, si deve prima capire che tipo di clima ci sarà tutto l’anno. Le galline e il gallo soffrono molto il freddo, le temperature non possono scendere di molto e per questo si ricorre a lampade che riscaldano. È importante sapere su che tipo di terreno si sta posizionando, se ha fonti d’acqua vicino, se nella zona ci sono roditori e predatori. Quindi si potrà scegliere il tipo di gabbia e casetta per poi stabilire che pavimento si potrà inserire.

Il legno è un materiare che si può usare per i bassi costi, ma non va bene in zone umide, vicino l’acqua. Calcestruzzo per la base presuppone un po’ più di difficoltà nella posa e non è un buon conduttore termico. Solitamente è più semplice utilizzare sabbia e cenere di legna, ma soprattutto terra e paglia. Ma la scelta deve essere sempre ponderata in base ai fattori ambientali, meteorologici per non sbagliare pavimento.

Per avere il miglior pollaio in giardino sarà meglio mettere questo terreno idoneo a basso costo e fare la scelta giusta.

Approfondimento

I 4 metodi geniali per creare un pollaio fantastico e sicuro più due consigli pratici. Ora potremo evitare di spendere capitali