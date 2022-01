Cambiare pettinatura non vuol dire cambiare taglio o colore dei capelli, ma è semplicemente una ventata di freschezza e di novità. I capelli del resto sono una parte fondamentale del nostro aspetto e trascurarli è una grossa pecca.

Un po’ tutti ci annoiamo ad avere sempre la stessa capigliatura da sistemare ogni giorno tra una riga al lato, dei fermagli, una coda di cavallo o molto altro ancora. Tra i tanti impegni a volte ci si dimentica di dover rivoluzionare il proprio aspetto e dedicare un po’ di tempo per se stessi.

Tutte promesse che ci facciamo ogni giorno ma che difficilmente si riescono a mantenere tra doveri e piaceri. Ed è proprio questa l’acconciatura che fa a caso nostro per portare i capelli sempre in ordine e soprattutto alla moda.

Direttamente dagli anni ’90 un famoso cavallo di battaglia

Non possiamo dimenticare che nei meravigliosi anni ’90 tutti portavano questa pettinatura sbarazzina. È proprio il caso di dire che da qualche tempo c’è un ritorno al passato e l’evidenza l’abbiamo vista tutti con questi fantastici gioielli, ma anche per il make-up non ci sono stati dubbi.

Molte sono le celebrità che più volte sui loro canali social o in TV hanno colto la palla al balzo per sfoggiare questa pettinatura facile, veloce e per ogni occasione. Per potersi calare in questo mood, bisognerebbe indossare il primo outfit che ci viene in mente. Oltre a truccarsi con tanto lipgloss e una linea audace di eyeliner.

Per avere i capelli sempre in ordine e alla moda è questa l’acconciatura che possiamo portare tutti i giorni

Una remixata dagli anni ’90 che oltre all’abito e al make-up si potrà completare con delle piccole treccine. Ma non si tratta di intrecciare tutti i nostri capelli ma bensì solo quelli che contornano il viso. Quindi una ciocca a destra e una a sinistra e intrecciarle una alla volta e legarle alla fine con degli elastici piccoli in silicone colorati.

Le mini trecce possono essere lasciate libere e legare i capelli ad esempio per una coda di cavallo, oppure trattenerle insieme al resto dei capelli nella coda di cavallo.

