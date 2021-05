I collant che si smagliano sono un vero cruccio per molte donne. È sufficiente tirare troppo forte, fare un movimento errato o avere le unghie un po’ troppo lunghe, che il danno è fatto. Se l’inconveniente succede in casa, si può rimediare cambiando semplicemente i collant. Per quanto sia un peccato. Ma spesso i collant si smagliano quando ci si trova già fuori casa e a quel punto non si può far altro che tenersi la smagliatura e sperare che nessuno se ne accorga. In primavera, per altro, i collant più utilizzati sono quelli che variano fra gli otto a venti denari. Parliamo di calze sottilissime e molto delicate, che quindi si smagliano con facilità. Cosa si può fare per ovviare a questo fastidioso e comune inconveniente? Per avere collant più resistenti esistono dei trucchi semplicissimi, basterà seguire questi 2 consigli.

Mettere i guanti nel momento in cui si indossano

Per avere collant più resistenti esistono dei trucchi semplicissimi. Utilizzando questi metodi, le calze di nylon saranno più resistenti e non si romperanno con facilità. Un errore comune è quello di non limare le unghie. Quest’ultime anche se corte, rischiano di far rompere i collant e certamente non si ha sempre il tempo di limarle, prima di indossarli. Per poterli mettere senza preoccupazione, quindi, il primo consiglio è quello di indossare dei guanti di stoffa prima di mettere i collant. In questo modo, indipendentemente dalla lunghezza delle unghie, non si rischieranno più disastri. A volte sono persino le pellicine intorno alle unghie, che se indurite, possono smagliare le calze. I guanti le proteggeranno anche da questo.

La lacca evita che la smagliatura si propaghi

Oltre ai guanti, che proteggono i collant mentre si indossano, c’è un altro metodo che li fa durare più a lungo. Dopo averli indossati, bisogna spruzzarvi sopra della lacca per capelli. Se dovesse formarsi un buchino, la lacca eviterà che si propaghi. Grazie al suo effetto appiccicoso sulle gambe, la smagliatura del collant non si muoverà. Con questi semplici trucchetti, far durare più a lungo le calze sarà molto più semplice.