L’inquinamento dell’aria è pericoloso per tutto il nostro organismo, può, infatti, anche rovinare pelle e capelli. Basta semplicemente uscire fuori casa per respirare certe sostanze tossiche, soprattutto vicino industrie o quartieri affollati di auto. Il cuoio capelluto e la chioma possono risentirne, apparendo opachi, spenti e spesso sporchi dopo pochi giorni. Aggravano la situazione lo stress, l’uso di prodotti sbagliati, alimentazione scorretta.

Esistono delle routine da seguire per ridurre l’impatto ed evitare la comparsa di irritazioni o forfora. È consigliabile usare uno shampoo che sia adatto alla nostra cute, mai aggressivo, per detergere e pulire tutte le impurità. Evitare di spazzolare i capelli con troppa furia quando sono bagnati, perché più sensibili e fragili, rischierebbero di spezzarsi.

Per avere capelli sempre curati e sani, mai dimenticare questo gesto quotidiano quando decidiamo di pettinarli.

Igienizzare gli strumenti

Dopo avere selezionato spazzole e pettini appropriati al tipo di capello, bisogna provvedere alla pulizia. Quest’azione si dovrà effettuare anche quotidianamente per eliminare le tracce di impurità, batteri e germi annidati, polvere che, giorno dopo giorno, si accumulano. Non ci rendiamo conto del ricettacolo di sporcizia che usiamo, quando pettiniamo i capelli.

Per risolvere in pochi gesti e igienizzare spazzole, prima si dovranno rimuovere tutti i capelli, con l’aiuto di una forbice basterà tagliarli tra le setole. Successivamente, immergere le spazzole, se non sono di legno, in un contenitore pieno di acqua calda con bicarbonato e un cucchiaino di detergente neutro. Lasciare in posa per un’ora circa, a discrezione si può aggiungere una goccia di olio essenziale.

Recuperare, poi, un vecchio spazzolino e cominciare a sfregare su spazzole e pettini, tenendole sotto il filo dell’acqua. Questo ulteriore passaggio servirà a pulire a fondo ed eliminare tutti i residui. Per fare asciugare gli strumenti, metterli a scolare su un panno o carta assorbente, facendo uscire l’eventuale acqua dal cuscinetto delle setole. Se vogliamo velocizzare il processo di asciugatura, potremo usare un phon per qualche minuto. Per tenere le spazzole al riparo dallo sporco il più possibile, basterà usare astucci o contenitori ermetici, una volta pulite.

Quindi, per avere capelli sempre curati e sani, mai dimenticare questo gesto quotidiano, semplice e utile.