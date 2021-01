I patiti di fitness lo sanno: un allenamento costante e una dieta bilanciata sono le chiavi per avere un corpo statuario. E non solo. Sono il segreto di una vita in salute e di una giovinezza (quasi) eterna.

Negli ultimi anni, la platea di utenti di palestre, saune e centri benessere è aumentata esponenzialmente. Come mai, ci siamo chiesti in tanti. Probabilmente le icone della TV fungono da esempio e ci fanno anche un po’ invidia.

Tra cibi salutari e sport reiterato, ecco che tutti vogliamo il corpo tonico delle star da copertina.

Accanto al dimagrimento, la maggior parte delle persone vuole metter su “massa”, come si dice in gergo sportivo. Non più soltanto gli uomini, ma anche le donne pretendono un corpo scolpito. Non si ricerca un corpo “magro”, ma un corpo sano (per fortuna).

Per aumentare la massa muscolare non basta l’allenamento, è necessario fare anche questa cosa

Cosa? Dormire! Abbiamo già detto (articolo qui) cosa succede al nostro corpo se non dormiamo a sufficienza, ma i benefici del sonno sono infiniti. E probabilmente non tutti ancora conosciuti.

Anche stavolta il sano riposo di otto ore garantirà ottimi risultati.

La notte, infatti, è il momento in cui l’organismo rilascia la maggior quantità di somatotropina. Questo ormone, detto “ormone della crescita”, stimola i processi di sintesi proteica necessari a riparare i muscoli danneggiati dall’allenamento. Inoltre, durante il sonno l’adrenalina si riduce e i muscoli si rilassano grazie all’insieme di questi due fattori.

Perché si possano vedere i risultati sperati, però, è necessario dormire almeno sette o otto ore a notte. Come ben si può notare da queste informazioni, i concetti di salute e aspetto fisico sono spesso strettamente connessi tra loro. Ecco perché per aumentare la massa muscolare non basta l’allenamento, è necessario fare anche questa cosa… dormire beatamente.