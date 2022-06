Per aumentare la massa muscolare e perdere grasso basta 1 esercizio e 1 segreto per avere pancia piatta e sedere alto e sodo

C’è un argomento che, solitamente, mette in difficoltà grand parte delle persone ed è il corpo. Quando si parla di magrezza, di peso e fisico perfetto sono molti coloro che avvertono disagio e insoddisfazione. Desiderare che alcune parti del nostro corpo siano diverse da come sono è normale.

Questa sensazione si acuisce quando arriva il momento della fatidica prova costume. Ecco perché prima dell’estate ci si impegna in allenamenti mirati e diete ipocaloriche, che spesso danno ottimi risultati. Tuttavia, non tutte le attività sportive e gli esercizi sono uguali e vanno bene per qualsiasi tipologia di fisico.

Quando decidiamo di rimetterci in forma è bene scegliere con cautela l’allenamento, in modo da lavorare sui nostri difetti e non acuirli. Per aumentare la massa muscolare e perdere grasso bisognerà scegliere degli esercizi specifici, stessa cosa se l’obiettivo è dimagrire.

Contrariamente, si corre il rischio di prendere peso o di rafforzare parti del corpo che volevamo snellire. Per esempio, pochi sanno che 15 minuti di cardio al giorno sono più utili di 30 minuti di corsa per dimagrire.

Nell’articolo di oggi vedremo 2 esercizi fondamentali per bruciare grassi, che richiedono pochi minuti al giorno. In aggiunta sveleremo 1 consiglio per dimagrire sulla pancia e ottenere glutei statuari.

Per aumentare la massa muscolare e perdere grasso bastano 1 esercizio e 1 segreto per avere pancia piatta e sedere alto e sodo

Secondo uno studio del 2021, condotto dai ricercatori dell’Università del New South Wales, è possibile perdere peso anche solo allenando la muscolatura. Fare tanto esercizio cardio, per esempio correre, non sarebbe efficace quanto una sessione più breve, ma intensa, di pesi.

Spesso l’allenamento di forza è considerato poco efficace, ma ciò solo perché le persone usano il peso come metro di misura. In realtà, il numero sulla bilancia non cambia perché il grasso viene sostituito dalla massa muscolare, che ha un peso maggiore.

Per questo concentrandosi sui grandi gruppi muscolari si otterrà un dimagrimento della massa grassa e scolpiremo il fisico. Uno degli esercizi più efficaci in questo senso è il burpee. Si esegue partendo dalla posizione eretta, attraverso un’accosciata si appoggiano le man a terra e si arriva in posizione di plank. Immediatamente, con un salto, si ritorna alla posizione eretta.

In questo modo si lavorerà sulla frequenza cardiaca ma anche sul gruppo muscolare di glutei, gambe, pettorali, core, spalle e polpacci. L’alto sforzo energetico e l’esplosività dell’esercizio promuoveranno il dimagrimento veloce e la velocizzazione del metabolismo basale.

Il burpee può essere effettuato in molte varianti in base alla necessità. Per sollecitare i glutei, per esempio, prima di risalire in posizione eretta si effettuerà un apri e chiudi delle gambe. Per chi ha l’obiettivo della pancia piatta, fare addominali potrebbe non bastare. La cura dell’alimentazione è un fattore fondamentale per ridurre i grassi a livello addominale.

Lettura consigliata

Eliminare il pericoloso grasso addominale non è impossibile se si seguono queste semplici linee guida