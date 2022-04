Il sogno di molti è riuscire ad avere un fisico estremamente proporzionato, privo di grasso eccessivo, tonico e muscoloso al punto giusto. Anche se siamo abbastanza soddisfatti del nostro aspetto esteriore, poi, mantenersi in forma, attraverso l’attività fisica e l’alimentazione, è fondamentale. Infatti questi due fattori sono alla base per riuscire a raggiungere certi risultati, senza scordare anche la componente genetica, età e eventuali patologie.

Di certo non possiamo, però, pretendere di avere un corpo scolpito e tonico se non rispettiamo certe regole a tavola e non facciamo nessun tipo di allenamento. In linea di massima, il modo migliore sarebbe quello di seguire le indicazioni di un medico specializzato e un personal trainer. In questo modo potremo gestire al meglio i nostri pasti e l’allenamento, con un programma che sia mirato ed adeguato.

Per aumentare la massa muscolare e diminuire quella grassa potrebbero essere d’aiuto questi alimenti comuni e 2 errori da evitare

L’alimentazione dovrebbe sempre essere varia e bilanciata, in modo da assumere tutte le vitamine, minerali e nutrimenti per restare in salute, sempre se non abbiamo patologie particolari.

Per fornire la giusta energia ai muscoli, e quindi potenziarli in modo equilibrato, non potremo fare a meno delle proteine, concordando la quantità necessaria con il proprio medico. Se ci stiamo chiedendo quali cibi contengano questo macronutriente, la lista è varia e molto ricca.

Ad alto contenuto proteico sono sicuramente pollo e tacchino, quindi le carni bianche, insieme al maiale, se consideriamo i tagli più magri. Anche le uova sono particolarmente ricche di proteine, ma consumiamole con moderazione, nella quantità che ci verrà indicata. Anche il pesce azzurro, ostriche, formaggi, yogurt e frutta secca sarebbero delle buone fonti di proteine.

Per aumentare la massa muscolare e diminuire la massa grassa non potremo, però, prescindere da un buon allenamento fisico che, insieme a una dieta equilibrata, potrebbero donarci benefici.

I rotolini in più

Per ridurre la massa grassa sarebbe importante avere delle buone abitudini, velocizzare il metabolismo, anche grazie al movimento ed esercizio. Contemporaneamente dovremo tenere a bada la nostra golosità, non potremo eccedere con le leccornie, dolci e peccati di gola, altrimenti i nostri sforzi andranno in fumo. Diminuiamo anche alcolici, alimenti esageratamente salati, carboidrati raffinati, come pasta e pane, equilibrando le quantità rispetto anche alle attività che svolgeremo. Facciamo piccoli spuntini tra i pasti, che siano bilanciati, come ad esempio un frutto.

Un errore da non fare sarebbe quello di saltare i pasti. Facendolo, infatti, rischiamo di non avere le energie adeguate, soprattutto se andiamo in palestra e non è utile a dimagrire o a potenziare i muscoli.

Secondo errore da evitare è non allenarsi regolarmente e concedersi pause eccessivamente lunghe di settimane o mesi, non sarebbe funzionale per raggiungere certi obiettivi, che presuppongono costanza.

