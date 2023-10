Per attirare soldi e fortuna in casa il segreto è mettere quest’oggetto particolare nel portafoglio

Ecco l'oggetto per attirare soldi e fortuna in casa -Foto da pixabay.com

Per avere più fortuna nella vita, ci sono alcuni piccoli accorgimenti che si possono adottare. Un’astuzia prevede di lasciare un oggetto specifico nel portafogli, che secondo l’arte orientale attirerebbe ricchezza e prosperità. Vediamo di quale si parla e qualche consiglio contro la iella.

Molti di noi vorrebbero avere più fortuna e incrementare il proprio conto in banca. Per questo, spesso giochiamo al superenalotto, o tentiamo di svelare cosa si nasconde sotto il Gratta e Vinci. Ma se volessimo aumentare le nostre chance, potremmo iniziare a trattare meglio il nostro denaro. Potrebbe sembrare un’assurdità, eppure il modo in cui ci occupiamo dei soldi potrebbe influenzare le probabilità di successo. Ma la gestione dei contanti non è tutto. Infatti, scopriremo anche quale oggetto potrebbe fare la differenza se portato con sé.

Il feng shui del portafoglio

La famosa arte orientale che consiste nell’arredare la casa per allontanare le energie negative si potrebbe applicare anche al portafogli. Come? Seguendo alcune semplici regole di riorganizzazione. Innanzitutto, controllane lo stato: se ti sembra malconcio o logoro è ora di cambiarlo. Scegline uno nuovo del colore che ti piace, e che possa contenere le banconote senza doverle spiegazzare.

Sistema contanti e altro accuratamente, finché non saranno perfettamente in ordine. Per quanto riguarda le carte di credito, sarebbe meglio lasciarle a casa. A meno che non si è sicuri che potranno servire. Questo perché non riflettono l’effettiva quantità di liquidi in tuo possesso, ma i debiti che dovrai pagare.

Inoltre, dovresti fare regolarmente una certa pulizia. Elimina dal portafogli tutti gli elementi superflui. Scontrini e cartacce non ti servono, e forse nemmeno le carte fedeltà. Occhio anche al modo in cui sistemi le banconote: mettile in ordine di grandezza, con la filigrana dallo stesso lato.

Ecco l’oggetto inseparabile per attirare soldi e fortuna in casa

Trattare bene i quattrini potrebbe dunque rivelarsi un primo modo per raggiungere il benessere economico. Ma se volessimo aumentare sensibilmente le possibilità di arricchirci, potremmo procurarci un portafortuna particolare. Si tratta di un oggetto bello alla vista, e altrettanto utile per avvicinare la buona sorte: parliamo del cristallo.

In giro ce ne sono diverse di queste splendide creazioni, ma non tutte hanno lo stesso significato. Per attirare soldi e fortuna in casa, possiamo affidarci a pietre come giada, diaspro e tormalina. Oltre a queste, favorirebbero la prosperità anche l’avventurina, la peridotite e il quarzo citrino. Alcune danno il meglio di sé nella colorazione verde, visto che si tratta della tonalità spesso associata ai soldi.