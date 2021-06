Molte tipologie di pesce, dal salmone al pesce azzurro, contengono importanti sostanze nutrienti per l’organismo come ad esempio gli Omega-3. Questi particolari grassi polinsaturi sono una fondamentale risorsa per l’organismo in quanto proteggono da diverse malattie e fanno funzionare meglio il cervello. L’assunzione degli Omega-3, quindi, rappresenta un fattore protettivo per la persona che li inserisce regolarmente nella dieta. Probabilmente alcuni non sanno che esistono dei modi per migliorare l’assorbimento degli Omega-3 presenti negli alimenti. Per assimilare al 100% i nutrienti del pesce basta usare questa famosa spezia che di seguito illustriamo.

A cosa servono gli Omega-3 e perché è importante assumerli

Gli Omega-3 sono delle molecole di acidi grassi che appartengono al gruppo dei lipidi e fanno parte di quelli che si definiscono “grassi buoni”. Difatti, essi sono degli acidi grassi essenziali in quanto l’organismo non è capace di produrli in maniera autonoma. Queste piccole molecole possono avere degli effetti straordinari sull’organismo in quanto svolgono diverse funzioni. Gli Omega-3 infatti hanno potere antinfiammatorio, antitrombotico, ipotensivo e antiaterogeno, cioè contribuiscono a bloccare la formazione di placche aterosclerotiche nei vasi sanguigni.

Ecco perché chi deve tenere a bada il colesterolo, i trigliceridi o il diabete, inserisce nella propria dieta simili sostanze. Inoltre, gli Omega-3 sono dei preziosissimi alleati delle funzioni cognitive e della salute del cervello. Essi sono fondamentali nello sviluppo della guaina mielinica che riveste gli assoni dei neuroni e che garantisce una rapida trasmissione del segnale neurale. D’altro canto, prendersi cura del proprio cervello è davvero importante per conservare uno stato di salute ottimale. Lo abbiamo spiegato nell’articolo “Incredibile come il cervello possa eliminare sostanze tossiche se si svolge in maniera adeguata questa azione quotidiana”.

Per assimilare al 100% i nutrienti del pesce basta usare questa famosa spezia

Quando si mette in tavola il salmone, oppure del pesce azzurro o altro alimento ricco di Omega-3, è utile adottare alcuni accorgimenti. Per assimilare al massimo gli acidi grassi presenti nella pietanza è utile aggiungere un pizzico di curcuma.

Questa spezia, che contiene curcumina, completa in maniera efficace l’azione del DHA (acido decosaesaenoico) migliorando l’assorbimento degli Omega-3 nel cervello. In questa maniera si favoriscono i processi biochimici alla base dell’assimilazione degli Omega-3 con effetti positivi sulle funzioni cerebrali come mostrano alcuni studi scientifici. Basta aggiungere alla pietanza una leggera spolverata di curcuma per potenziare l’effetto di assorbimento desiderato.

