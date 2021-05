Il giardinaggio è un’attività che, se svolta con amore e passione, può regalare alcune tra le migliori soddisfazioni. Certo ci vuole impegno, ma non solo. È anche necessaria tanta costanza, altrimenti sarà molto difficile risolvere i problemi che ahimè prima o poi capitano a tutti i proprietari di orto. Infatti la parte difficile non è piantare i semi e rendere il terreno adatto per la coltivazione. Questo è solamente l’inizio. Ciò che davvero potrebbe mettere in difficoltà è rappresentato dagli attacchi batterici, dalle infezioni, e da tutte le possibili minacce. Bene, per questo motivo, scopriamo perché per assicurare ai gerani una crescita sana e rigogliosa nessuno può farsi scappare questi tre preziosissimi consigli.

Il geranio ci fornisce un ottimo esempio in quanto rappresenta senza dubbio una delle piante più amate e coltivate negli orti casalinghi. Del resto parliamo di una pianta bellissima, che si coltiva con molta facilità. Eppure come dicevamo molte specie sono facilmente preda di batteri, funghi e infezioni. E il geranio certo non fa eccezione, anzi. È molto probabile che accada, e in questi casi il tempismo è molto importante. Oltre ovviamente al sapere esattamente cosa fare. Ecco dunque il motivo per cui per assicurare ai gerani una crescita sana e rigogliosa nessuno può farsi scappare questi tre preziosissimi consigli.

Tre step fondamentali

Come dicevamo il tempismo in questi casi è cruciale, e dunque è estremamente importante osservare sempre la propria pianta di modo da accorgersi in tempo se qualcosa non va. Così facendo infatti nel caso la pianta fosse vittima di infezioni lo noteremmo subito, sia dalle foglie che diventano opache che da piccole macchie nere che potrebbero comparire. La prima cosa da fare in questi casi è quella di limitare considerevolmente le volte in cui annaffiamo il geranio. In questo modo impediremo il ristagno dell’acqua e dunque eviteremo di aiutare i batteri a proliferare. Ricordiamoci dunque di versare solamente l’acqua necessaria per tenerla in vita, almeno fino a che la situazione non si risolve.

Il secondo importante step è quello di cambiare il terreno e rimuovere del tutto le foglie colpite dall’ infezione. Di modo da spezzare la catena infettiva. Ultimo passaggio, e non per ordine di importanza, è quello di preparare un decotto d’aglio e, con l’aiuto di un pezzo di carta assorbente imbevuto in esso, andare a tamponare il terreno e le foglie. Il tutto per disinfettare correttamente e quindi eliminare possibili residui di infezione. Se presa in tempo e combattuta con queste azioni, potremo salvare la nostra bellissima pianta di geranio, e garantirle ancora lunga vita. Ecco dunque perché per assicurare ai gerani una crescita sana e rigogliosa nessuno può farsi scappare questi tre preziosissimi consigli.