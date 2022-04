A primavera ormai inoltrata è tempo di pensare alle ferie estive e alle gite da fare nella bella stagione. L’Italia ci offre tantissime possibilità interessanti. Il Bel Paese è costellato di perle meravigliose, dalle celeberrime città d’arte ai deliziosi borghi. Al Nord, ad esempio, troviamo questo borgo medievale affacciato su uno dei laghi più belli. Spostandoci invece a Sud, quest’altro borgo guarda su un’incantevole distesa di ulivi. Quando si viaggia, oltre a scoprire le bellezze artistiche di un luogo, è giusto assaporare anche le sue tipiche specialità gastronomiche. Anche in tal senso, l’Italia non delude di certo. Basti solo pensare ai numerosissimi prodotti che si sono meritati titoli DOP, DOC e IGP. Nelle prossime righe suggeriremo una deliziosa cittadina dove ammirare tanta arte e concedersi anche una golosa merenda.

Per assaporare un famosissimo dolce alla crema e godersi un weekend primaverile visitiamo questo imperdibile gioiello ricco di tesori d’arte barocca

Siamo a Galatina, in Puglia. Più precisamente nel Salento centrale, ad una ventina di chilometri da Lecce. Galatina è uno dei paesi più popolati di tutta la Provincia. Il suo centro storico è un trionfo di chiese e palazzi. A livello stilistico è un tripudio di barocco.

Le architetture da ammirare e visitare a Galatina

In pieno centro, sono numerose le chiese e i palazzi che meritano una visita. Facciamo un rapido excursus delle attrazioni più importanti. Cominciamo il nostro tour dalla Basilica di Santa Caterina d’Alessandria. Monumento nazionale da metà Ottocento, questa chiesa è nel tipico stile romanico pugliese e presenta anche alcuni elementi gotici. A fianco si trova Palazzo Orsini, oggi sede del Comune. La Chiesa Madre dei SS. Pietro e Paolo è un pregevole edificio seicentesco che custodisce tele di rilevante importanza artistica. Questa chiesa è assai famosa perché, nei giorni 28 e 29 giugno, vi accorrono i ‘tarantolati’. Questi danno vita ad un curioso rituale caratterizzato da musica, danze frenetiche e grida. Il rito affonda le sue origini in un’antica pratica esoterica cui venivano sottoposti coloro che venivano morsi da una tarantola.

Da non perdere, poi, la Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio perché vanta una originalissima pianta ottagonale schiacciata. Il soffitto è di legno e, all’interno, ci sono 6 sculture in cartapesta. In tipico stile barocco, ricordiamo anche la Chiesa del Carmine e quella dell’Addolorata. Entrambe realizzate tra Sei e Settecento, presentano pregevoli soffitti a cassettoni, affreschi, statue policrome e altari imponenti.

Durante un soggiorno a Galatina va assolutamente visto anche il Palazzo Ducale, costruito sulle fondamenta dell’antico castello. Come si potrà notare, Galatina offre numerose attrazioni storico artistiche. Non a caso, viene spesso definita un “museo a cielo aperto”. Nel 2005 venne addirittura dichiarata Città d’arte italiana.

Galatina è il posto giusto per una pausa golosa

Per una pausa ristoratrice, a Galatina non si può non mangiare un bel pasticciotto. Di fatto, il pasticciotto è un dolce tipico pugliese. È uno scrigno di pasta frolla, di forma ovale, ripieno di morbida crema pasticcera. Il pasticciotto di Galatina è molto simile a quello “tradizionale”. Tuttavia, la città rivendica una tradizione propria. Una delle pasticcerie locali, infatti, si fregia di produrlo fin dal 1745. La peculiarità del pasticciotto di Galatina riguarderebbe l’impiego dello strutto nell’impasto della frolla anziché del burro.

Ecco quindi la meta ideale per assaporare un famosissimo dolce alla crema e apprezzare meraviglie d’arte.

