Tutti pazzi per il first dog live alla Casa Bianca, l’insediamento dei cani di Joe Biden. È una novità assoluta e si terrà su Zoom il 17 gennaio prossimo, in diretta mondiale, tre giorni prima del giuramento del Presidente.

L’idea ha generato un effetto domino incredibile a livello planetario. Attualmente migliaia di persone stanno programmando la diretta per festeggiare l’arrivo in casa del cucciolo tanto desiderato dai bambini. Per assicurarsi un successo altrettanto planetario, ecco tre passaggi fondamentali suggeriti dagli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Per l’arrivo di un nuovo cucciolo copiamo il first dog live dei Biden alla Casa Bianca

Due pastori tedeschi, il veterano Champ e Major, adottato nel 2018 in un rifugio presso la Delaware Humane Association a Wilmington, si insedieranno alla Casa Bianca domenica prossima alle 21, ora italiana. L’evento, con il conduttore della NBC, Jill Martin, e Sir Darius Brown, animalista e imprenditore quattordicenne, sarà visibile a tutti coloro che faranno una donazione pari a 10 dollari a favore del canile di Wilmington.

Per l’occasione verrà mostrata l’urna del primo cane accolto alla Casa Bianca, che era salvato nel 1966 da Lindon B. Johnson.

Se sta per arrivare un cucciolo

Per l’arrivo di un nuovo cucciolo copiamo il first dog live dei Biden alla Casa Bianca. Tenerlo in auto al caldo in braccio a qualcuno, non infilato in una cesta per gatti o peggio ancora in una gabbia nel bagagliaio posteriore.

Metterlo in una scatola con qualche buco laterale, coperchio, fiocco e all’interno un pezzetto di mollica di pane inzuppato nel latte. Ma giusto pochi secondi prima di portarlo in salotto, per farla aprire ai figli.

In questo modo il cucciolo potrà essere distratto per qualche secondo, non dobbiamo farlo piangere. Tenere pronto un biberon con altro latte tiepido e il telefono per immortalare la prima bevuta insieme al nuovo padroncino.

Se sta per arrivare un cane adulto

Mettere un pezzetto del cibo preferito dal cane in tasca al proprio figlio senza che se ne accorga. O nascosto fra i cuscini del divano. In tal modo, il nuovo arrivato, andrà subito verso il nuovo padroncino o, comunque, si metterà a curiosare simpaticamente intorno a lui. In questo modo la diretta Zoom verrà perfetta.

Insegnare al figlio come fare un selfie perfetto col suo nuovo amico seguendo le istruzioni a questo link.