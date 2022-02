In vista delle belle giornate e della primavera, molti di noi potrebbero cominciare ad organizzare e pensare eventuali modifiche da fare in casa. L’arte di arredare è un’attività affascinante ed entusiasmante. Spesso, con pochi ma essenziali modifiche, riusciamo a dare un tocco personale agli ambienti della nostra casa: dalla camera da letto al salotto. Qualunque sia la dimensione del nostro salotto, cerchiamo di incastrare ogni possibile elemento, seguendo anche la moda e le tendenze originali e ricche di stile. E così, magari andiamo alla continua ricerca di tendaggi, tappeti, arredi per pareti, per divani o tavoli fantasiosi e colorati. Tra stili e sfumature, per arredare un salotto grande potremmo lasciarci incuriosire dalle ultime tendenze della primavera 2022.

L’anno della Tigre

La primavera rappresenta la stagione della rinascita. Oltre a sfoggiare e ricreare graziosi angoli verdi con le piante grasse, potremmo lasciarci trascinare dalla personalizzazione degli arredi.

Seguendo l’astrologia cinese, il 2022 è l’anno della Tigre, simbolo di forza, coraggio e soprattutto fortuna. Come nel mondo della moda, anche nel design, andranno forti in primavera le tendenze e gli stili provenienti dal mondo animale. Pertanto, se abbiamo salotti grandi o lunghi e stretti, potremmo sfoggiare in ogni angolo arredi che si ispirano a mondi lontani e tropicali. Magnifici colori e sfumature in grado di donare unicità e originalità ai nostri spazi. Potremmo lasciarci coccolare da una carrellata di idee fantasiose e proposte in grado di stupire in positivo e lasciare a bocca aperta i nostri ospiti.

Per arredare un salotto grande o lungo e stretto è questa l’originale tendenza che spopolerà durante la prossima primavera

Tra le incantevoli novità da cogliere al volo, potremmo pensare di trasformare il nostro soggiorno seguendo lo stile animalier. Potremmo, ad esempio, cominciare a modificare i divani, con rivestimenti che richiamano i meravigliosi colori tipici della savana e della foresta. Seguendo questo stile, potremmo donare all’ambiente un tocco ancor più chic con sedute, che si rifanno allo stile bohemien o etnico. Restando nell’ottica di un avventuroso viaggio, potremmo anche modificare i tappeti o appendere magnifici arazzi da pareti. Dunque, potremmo giocare sia con la consistenza e la sofficità dei materiali che con le trame dei nostri complementi d’arredo.

In un meraviglioso gioco di colori e sfumature, potremmo attingere al fascino senza tempo della natura. Nel caso di salotti lunghi e stretti, potremmo divertirci e donare stile ai nostri spazi anche con la carta da parati. In questo caso, potremmo per esempio, abbinare elementi che ricordano la natura come foglie e rami al tema principale della tigre. Tuttavia, senza esagerare per non rischiare di cadere nel banale.

