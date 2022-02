Per arredare e decorare un balcone lungo e stretto ideali queste colorate piante facili da coltivare per l’invidia di tutto il vicinato

Non tutti abbiamo la fortuna di avere un grosso terrazzo da decorare. E infatti, in alcuni casi, i nostri balconi, per quanto siano stretti e lunghi, sembrano quasi dei tristi corridoi. Tuttavia, potremmo comunque esser fortunati, poiché sono esposti in una posizione favorevole rispetto alla luce solare. Ma, a causa del poco spazio a disposizione, evitiamo di decorarli lasciandoli spogli e anonimi. Ed ecco che le immagini di pomeriggi primaverili in pieno relax trascorsi a sorseggiare una fredda bevanda dolce sul nostro balcone, svaniscono immediatamente.

Nonostante queste difficoltà, alcuni di noi potrebbero comunque provare ad arredare i piccoli balconi stretti e lunghi. Ad esempio, con un tavolino e qualche sedia, giusto per rilassarci dalle fatiche del quotidiano. Tuttavia, arredare al meglio un balcone stretto e lungo non è semplice. Ma anche uno spazio piccolo può diventare, con poche accortezze, uno spazio accogliente e colorato.

Passi fondamentali

Dunque, oltre a giocare con gli arredi, potremmo pensare di donare un tocco di colore ai nostri balconi. In tal senso, se abbiamo intenzione di arredare i nostri spazi con delle piante, ci sono degli errori a cui dobbiamo prestar attenzione. Per arredare e decorare un balcone piccolo, dovremo cercare di non riempirlo in maniera casuale con i vasi. In questo modo, infatti, eviteremo di rallentare la sua percorribilità rispetto allo spazio di passaggio. Sarà altrettanto importante prestare attenzione ad ogni dettaglio. Infatti, viste le dimensioni, ogni cosa fuori posto potrebbe risaltare all’occhio con maggiore facilità.

Pertanto, quando decideremo le piante da sistemare, dovremo avere le idee ben chiare sia sulle posizioni che sullo stile da seguire. Soprattutto se nel nostro spazio stretto e lungo, oltre alle piante, abbiamo intenzione di aggiungere eventuali arredi di supporto. In questo caso, infatti, potremmo ad esempio sfruttare delle mensole a parete per sostenere piccoli vasi colorati o aromi, che rilasciano un buon odore nell’aria.

Per arredare e decorare un balcone lungo e stretto ideali queste colorate piante facili da coltivare per l’invidia di tutto il vicinato

Dunque, potremmo optare per delle fioriere a muro poco profonde munite di grigliati e tralicci in legno, al cui interno potremmo inserire colorate rampicanti. Una pianta colorata e facile da coltivare è la ginestra dei carbonai. Questa potrebbe raggiungere anche il metro e mezzo d’altezza e si caratterizza da fiori gialli, rossi, arancioni o bianchi, a seconda delle differenti varietà. Inoltre, non ha bisogno di molta manutenzione, poiché si adatta facilmente ad ogni tipo di terreno. Ovviamente, dovremmo cercare di valorizzare quanto più possibile la sua posizione. In questo modo e con piccole accortezze, potremmo favorire la sua ricca e colorata fioritura durante le stagioni estive.

Tuttavia, potremmo sbizzarrire la nostra fantasia e giocare con i colori e le sfumature anche sui parapetti dei balconi. In questo caso, la scelta è vasta. Ad esempio, potremmo optare per una profumata pianta che resiste anche alle basse temperature, come l’elicriso.

