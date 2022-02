Per ansia, stress e nervosismo non usiamo solo i consigli della nonna  e i rimedi naturali o attività fisica perchè potremmo avere la soluzione in casa senza saperlo 

Al giorno d’oggi, chi più, chi meno, è difficile non essere stressati. Vuoi per gli impegni, vuoi per la situazione pandemia e, ora, anche per la guerra, lo stress è una minaccia seria. Precisando che lo stress non è una malattia, come sottolinea l’Istituto Superiore di Sanità. Deriva da una reazione dell’organismo quando è sottoposto a eventi che minacciano la nostra vita.

Sbaglieremmo, poi, a vederlo solo come un aspetto negativo. A volte, proprio queste situazioni che lo provocano potrebbero portarci a migliorare. Prendiamo, ad esempio, un esame o un colloquio di lavoro. Se siamo sotto stress per queste prove, probabilmente saremo anche più concentrati, con possibilità maggiori di successo. Anche organizzare una vacanza potrebbe essere un piacevole stress. Non a caso, viene definito stress positivo.

Il problema è se dura nel tempo e non facciamo nulla per prevenirlo

Diverso è il discorso se la situazione di stress va avanti per molto tempo e chi ne soffre non sa come reagire. Per ansia, stress e nervosismo sarebbe opportuno affidarsi ai consigli dell’ISS. Sono rimedi utili per cercare di prevenire questa particolare situazione che logora il nostro corpo e la mente. Non sempre si otterrà un risultato positivo, ma seguire alcuni metodi proposti dall’Istituto Superiore di Sanità potrebbe portarci benefici.

Tra quelli suggeriti, ci sono gli esercizi di respirazione profonda, la meditazione, farsi fare dei massaggi. Non solo: praticare un’attività fisica, sia essa corsa, camminata, bicicletta, nuoto, aiuterebbe a rilassarsi e prevenire. Anche l’alimentazione sana è nostra alleata in questo cammino di prevenzione. Non da ultimo, l’ISS consiglia di stabilire delle priorità nella nostra giornata, senza accumulare impegni. Così come, ritagliarsi dello spazio per noi e avere amici con i quali poterci confidare e sfogare.

Per ansia, stress e nervosismo non usiamo solo i consigli della nonna e i rimedi naturali o attività fisica perchè potremmo avere la soluzione in casa senza saperlo

Qualcuno, però, preferisce i vecchi rimedi della nonna. Alcuni, si assomigliano con quelli proposti dall’ISS. Ad esempio, fare una passeggiata o una corsa con un’amica, per confrontarsi e chiacchierare. Carenza di magnesio potrebbe portare ad essere ansiosi e nervosi. Ecco perché la nonna consiglia di farne sempre una scorta, magari mangiando mandorle, noci o cereali integrali. Esagerare con il caffè non va bene per chi volesse prevenire lo stress. Altrimenti, produrremmo adrenalina, che è uno degli ormoni riconducibili ad uno stato di stress. Anche il cioccolato fondente, preso a piccole dosi, aiuta, con le sue molecole, a formare le endorfine, considerate gli ormoni della felicità.

Un recente studio, infine, ha individuato nel nostro animale da compagnia un alleato fondamentale contro lo stress. Gli animali domestici, infatti, secondo questa ricerca che sarà presentata al Congresso dell’American Academy of Neurology, ridurrebbero il declino cognitivo. In particolare, per gli anziani. Vari studi, del resto, avevano dimostrato il beneficio di avere un animale in casa, contro lo stress. Meno si è stressati, più si influenza positivamente la funzione cognitiva.