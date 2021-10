Con le temperature che si abbassano e il clima che cambia sempre più, anche le nostre scelte davanti l’armadio la mattina subiranno inevitabilmente delle modifiche.

Difatti, se moltissime persone lo hanno già fatto, a breve in tantissimi metteranno via magliette e scarpe aperte per dare il benvenuto a sciarpe e maglioni. Proprio per questo, come accade a ogni cambio di stagione, bisognerà effettuare un primo lavaggio di indumenti non indossati per diversi mesi.

Tecniche naturali

Come possiamo immaginare, lavare un maglione dopo che è rimasto chiuso per quattro mesi dentro un cassetto non sarà la stessa cosa di quando lo laveremo una volta la settimana. Per questa ragione, perlomeno al primo lavaggio, dovremmo affidarci a delle tecniche naturali in grado di aiutarci. Non solo per renderlo pulito, ma anche e soprattutto per ammorbidirlo e donargli nuovamente una consistenza soffice. Propria dei maglioni autunnali e invernali.

Per ammorbidire i maglioni al primo lavaggio ecco il mix naturale perfetto per l’occasione

A questo proposito, oggi andremo a rivelare un metodo naturale che ci aiuterà proprio nell’ammorbidire i maglioni. Ciò che affascina molti di questo rimedio è il fatto che per essere eseguito richiede solamente l’utilizzo di tre ingredienti. Facilmente reperibili e, nella maggior parte dei casi, già presenti dentro casa.

Stiamo parlando, nello specifico, di bicarbonato di sodio, sale e olio essenziale di eucalipto. Vediamo come utilizzarli per questo scopo. La prima cosa da fare sarà reperire 200 grammi di sale e unirli a 3 gocce di olio essenziale di eucalipto. Dopodiché, a questi due ingredienti, dovremmo aggiungere anche 30 grammi di bicarbonato di sodio.

A questo punto, una volta amalgamato e mescolato il tutto per bene, sarà necessario semplicemente prendere due o tre cucchiai di questo composto e metterli nel cestello. Giusto pochi attimi prima del risciacquo.

Così facendo, con l’utilizzo di pochi ingredienti e di un metodo del tutto naturale, riusciremo a ottenere dei maglioni morbidissimi e super puliti. Pronti, finalmente, per essere sfoggiati in autunno e, ovviamente, durante l’inverno che ci aspetta.

D’altronde, non ci si deve stupire se ingredienti quali l’olio di eucalipto siano in grado di rivelarsi utili nelle faccende domestiche e nella risoluzione dei problemi. Non a caso questo fantastico olio ha anche un’altra importante capacità, ovvero quella di allontanare tutte le formiche da casa. Come abbiamo avuto modo di vedere, dunque, per ammorbidire i maglioni al primo lavaggio ecco il mix naturale perfetto per l’occasione.