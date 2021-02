Per American Express il prezzo sembra giusto, ma per i grafici il rialzo potrebbe continuare. Prima facciamo una premessa sul momento attuale dei mercati.

Wall Street continua a macinare rialzi e ad aggiornare i propri massimi storici. Negli ultimi giorni, però si assiste ad un ritracciamento/fase laterale. La nostra tesi è che questo movimento sia propedeutico a nuovi rialzi, almeno fino al mese di agosto. Il nostro consiglio operativo quindi è di mantenere le posizioni di lungo termine, mentre per il breve, rimanere a bordo campo fino a nuova inversione rialzista. Inversione, che non dovrebbe tardare e potrebbe verificarsi entro pochi giorni.

Ora concentriamo la nostra attenzione su American Express, società che capitalizza 103,3 miliardi di dollari e che fornisce prodotti per carte di credito e di addebito e servizi relativi ai viaggi in tutto il Mondo

Per American Express il prezzo sembra giusto, ma per i grafici il rialzo potrebbe continuare

Cosa attendere su questo titolo?

Le raccomandazioni degli altri analisti (28 giudizi) stabiliscono un fair value a 129,32 dollari per azione. I nostri calcoli, basati sullo studio dei bilanci degli ultimi anni e sulle relative comunicazioni societarie, sono più o meno in linea con queste previsioni.

Il titolo (NASDAQ:AAL) ha chiuso la giornata di contrattazione dell’ 11 febbraio a 128,31. Da inizio anno ha segnato il minimo a 112,10 ed il massimo a 129,54 . Nell’anno 2020, il minimo a 65,80 ed il massimo a 135,65.

Le nostre previsioni per l’anno 2021 sono le seguenti:

area di minimo attesa 81,12/90,89

area di massimo attesa 145,67/153,49.

Al momento, riteniamo che il minimo segnato da inizio anno, possa essere lasciato alale spalle almeno fino al mese di agosto e quindi il rialzo, dai livelli attuali potrebbe continuare. Questo nonostante, i prezzi attuali siano uguali/superiori alle stime di fair value. Fino a quando il trend rimarrà rialzista quindi, il movimento andrà assecondato con operazioni al rialzo. Per chi possiede il titolo mantenere con stop loss di breve e lungo termine a 112,09. Livelli da mantenere anche per chi vuole comprare il titolo a mercato.