Per allungare la vita del cuore ecco quante ore di quest’attività potrebbero svolgere le casalinghe anche oltre 60 anni 

Seguire un regime alimentare sano ed equilibrato è fondamentale per stare bene a qualsiasi età, ma soprattutto dopo aver superato la soglia degli “anta”. Coniugare poi una dieta sana con dell’esercizio fisico potrebbe aiutare ad avere un’esistenza lunga e serena. Sono davvero tantissime le attività fisiche da poter svolgere per ritrovare il benessere fisico e mentale, come lo yoga, il ballo. Talvolta potrebbe bastare anche una camminata all’aria aperta, ogni giorno, per tenere lontano tantissime patologie pericolose per la salute, come ad esempio l’obesità, il diabete e il colesterolo cattivo. Queste condizioni possono essere i fattori scatenanti di malattie cardiovascolari. Inoltre, secondo un recente studio, sembrerebbe che per allungare la vita del cuore, oltre allo sport, siano importanti anche comportamenti comuni basati sul movimento.

Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora oggi la principale causa di morte tra la popolazione. In particolare, nel nostro Paese sono responsabili di circa il 34,8% di decessi. Ecco perché è necessario mantenere uno stile di vita attivo. Tuttavia molte donne ritengono che le malattie cardiovascolari riguardino soltanto gli uomini e non effettuano visite di controllo. Ma questo è un grave errore. Le donne, infatti, dopo la menopausa, vengono colpite addirittura più degli uomini da eventi cardiovascolari. Pertanto questo studio potrebbe offrire una buona base per la prevenzione cardiovascolare che le donne dovrebbero seguire.

Lo studio

Secondo un recentissimo studio, oltre all’attività fisica sono molto importanti anche altri comportamenti. In particolare gli studiosi sono partiti dall’assunto che le linee guida per la prevenzione delle malattie cardiovascolari si concentrano soprattutto sull’attività sportiva. Mentre non sono presi abbastanza in considerazione i comportamenti comuni responsabili del movimento, soprattutto quelli riguardanti lo svolgimento delle attività della vita quotidiana. Come ad esempio stare in piedi e muoversi in uno spazio ristretto come quando si svolgono le faccende domestiche o le attività di giardinaggio.

Dai risultati condotti dai ricercatori sembrerebbe che per allungare la vita del cuore anche il movimento svolto durante i lavori domestici possa far bene al cuore. Allo studio hanno partecipato oltre 5.000 donne anziane, che hanno indossato un accelerometro per quantificare il tempo trascorso in movimento per le attività domestiche.

Per allungare la vita del cuore ecco quante ore di quest’attività potrebbero svolgere le casalinghe anche oltre 60 anni

È emerso che quantità più elevate di movimento della vita quotidiana erano associate ad un minor rischio di problemi cardiovascolari. In particolare rispetto alle donne che trascorrevano meno di 2 ore al giorno nelle attività domestiche, avevano un rischio maggiore di sviluppare malattie cardiovascolari. Mentre le donne che le avevano svolte per più di 4 ore avevano ore un rischio inferiore di circa il 43%. Inoltre è stato anche calcolato un rischio del 30% in meno di ictus e addirittura un rischio del 62% in meno di per malattie cardiovascolari.

Pertanto lo studio dimostra come, oltre all’attività sportiva, anche comportamenti come lo stare in piedi potrebbe essere importante nella prevenzione delle malattie cardiovascolari delle donne.