Molte volte abbiamo bisogno di relax totale, lontani dalla routine quotidiana e dal caos della città. Sentiamo la necessità di trascorrere una giornata semplice, respirando aria pulita. Uno dei posti migliori per distendersi in piena tranquillità, all’aperto, dimenticando tutte le preoccupazioni, sono i parchi. Quindi, per allontanare lo stress quotidiano e trascorrere delle splendide giornate green distesi sull’erba, in mezzo alla natura e al canto degli uccellini, dobbiamo conoscere le aree pic nic più belle d’Italia.

Ecco quali sono le aree pic sic più belle d’Italia

L’Italia offre davvero tante possibilità ed alternative per trascorrere giornate stupende. Da nord a sud, infatti, abbiamo l’imbarazzo delle scelta tra aree verdi in cui trascorrere momenti conviviali con gli amici o con la famiglia. Il primo che indicheremo è il parco Sempione a Milano. Si tratta di una zona verde nel cuore della città per depurarci del tutto da stress e preoccupazioni. Questo parco è un connubio di arte e natura, dove poter organizzare pranzi a attività all’aria aperta. In esso, si possono fare pic nic, praticare sport e anche visitare i musei posti al suo interno. Altra meta dove poter fare un simpatico e allegro pic nic è il parco del Valentino a Torino. Si tratta di un parco pubblico posto sulla riva del Po, che ospita al suo interno sculture, fontane, opere d’arte e monumenti.

Altra meta verde è il parco dell’Appia Antica a Roma, dove si trovano anche i resti dell’antica storia romana. Esso, pertanto, offre la suggestione di un’epoca antica e bucolica nella quale poter godere della natura e della bellezza paesaggistica. Scendendo verso la Campania troviamo il parco del Grassano a San Salvatore Telesino di Benevento. Si tratta davvero di un parco paradisiaco per tutti gli amanti della natura e dello sport. Esso offre numerose attività ricreative tra cui le escursioni in canoa. Scendendo ancora lo stivale troviamo il parco dell’Etna a Catania. Qui, la suggestione raggiunge il massimo livello di fronte allo scenario di un mare blu e del rosso delle colate laviche. Per arrivarci si può utilizzare anche un comodo treno della ferrovia Circumetnea, che serve la zona.

