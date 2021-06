Le formiche sono nemici fastidiosi, presenti nelle nostre case soprattutto nei periodi più caldi dell’anno.

Questi animaletti nonostante, siano utili all’ecosistema, tendono comunque ad invadere lo spazio domestico costringendoci a trovare dei rimedi.

Solitamente, le prime soluzioni che ci vengono in mente sono i classici pesticidi, che danneggiano l’ambiente e ci fanno sprecare denaro.

Per allontanare le formiche da casa definitivamente basta solo questo comune ingrediente

L’aceto è un prodotto immancabile per la nostra casa, non tutti sanno che oltre al classico utilizzo in cucina può essere utilizzato in tanti altri modi.

Infatti, per chi non lo sapesse è un fenomenale repellente contro questi fastidiosi insetti.

Per allontanarle basterà versarlo in uno spruzzino vuoto a disposizione e spruzzarlo nei piccoli angoli e strategici della casa.

Questo prodotto anche nel caso si asciughi velocemente, possiede un odore che sarà comunque avvertito dalle formiche che di conseguenza si manterranno distanti dall’ambiente.

È incredibile che per allontanare le formiche da casa definitivamente basta solo questo comune ingrediente, senza nessun costo

Volendo, potremo preparare anche un detergente a base di aceto, aggiungendo solo più l’estratto di eucalipto e sapone neutro.

La procedura è semplice, prendiamo mezzo secchio d’acqua, un bicchiere di aceto, mezzo bicchiere di sapone e circa dieci gocce di olio essenziale di eucalipto.

Per noi l’odore sarà davvero piacevole ma che allo stesso modo le terrà lontane e quindi risulta una combinazione perfetta.

Se invece non ci piace l’olio essenziale all’eucalipto possiamo utilizzare quello al limone o persino alcune gocce del suo succo, che essendo comunque forte risulta repellente.

Vediamo insieme ulteriori suggerimenti da non sottovalutare

La pulizia della casa deve comprendere anche un’ottima tenuta del lavello di cucina dove riponiamo i piatti e le pentole che utilizziamo durante i pasti.

Questo perché le formiche tendono a risalire lungo le tubature del nostro lavandino quando sono attratte dall’odore che i residui sulle stoviglie rilasciano.

Se fino ad oggi allontanare questi insetti è stato difficile, avremo finalmente un alleato in più.