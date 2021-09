I topi sono dei fastidiosi animali che si intrufolano ovunque, sia in casa che in giardino, molto difficili da allontanare definitivamente.

È anche un problema per l’orto, per questa ragione tutti stanno impazzendo per questa pianta che tiene alla larga i topi dal nostro giardino.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Se si è soliti intervenire con un topicida chimico, vedremo che esistono anche dei rimedi naturali facili da utilizzare e che non danneggiano l’ambiente.

In questo modo non li uccideremo, infatti esistono dei repellenti che con il loro odore infastidiscono i topi, allontanandoli.

Per allontanare i topi da casa definitivamente ecco un sensazionale rimedio naturale poco conosciuto

Tra gli odori che i topi detestano c’è quello della canfora, facile da reperire in commercio anche sotto forma di olio essenziale.

L’aroma della canfora è forte e gradevole, ma quello che per noi è piacevole, non lo è appunto per loro.

Possiamo posizionarne qualche goccia nei luoghi strategici, l’importante è che la teniamo lontana dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

In alternativa possiamo utilizzare le classiche palline di canfora, invece dell’olio essenziale, negli ambienti della nostra abitazione.

Il nostro obiettivo è sempre quello di evitare un’invasione di topi, grazie a questo metodo efficace e naturale.

Se l’odore risulta fastidioso basterà posizionarlo in un’area poco frequentata, come ad esempio la cantina, il garage o all’interno di mobili

Anche in questo caso bisogna mantenerlo lontano dalla portata dei bambini che potrebbero essere attirati dalle palline di canfora senza rendersi conto del pericolo.

Infine, se vogliamo optare per un altro aroma possiamo utilizzare l’olio essenziale di citronella che è molto piacevole per il nostro olfatto.

I topi invece non amano il suo odore, basterà inumidire un batuffolo di cotone con l’olio e posizionarlo negli angoli di casa.

Per allontanare i topi da casa definitivamente ecco un sensazionale rimedio naturale poco conosciuto ma incredibilmente efficace.

I nemici dei roditori

Non tutti ci pensano ma i gatti sono un pericolo per i topi e il solo sentirne l’odore li fa allontanare velocemente.

Se abbiamo o stiamo pensando di avere un micio in casa basterà solamente posizionare delle cassettine di lettiera per gatti vicino ai punti critici.

Per i topi sarà impossibile non riconoscere subito l’odore di ammoniaca dell’urina del gatto, facendoli dileguare all’istante.

Approfondimento

La pianta aromatica incredibile che allontana i topi dal nostro giardino e dalla nostra casa