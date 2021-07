Il caldo estivo è arrivato e con lui abbiamo notato la presenza di piccoli ragni rossi sul nostro terrazzo o balcone.

Se inizialmente sembravano solo puntini di colore, abbiamo capito velocemente che in realtà si trattava di colonie di ragni.

Presi dal panico abbiamo iniziato a schiacciarli macchiando pavimento e muri.

Ma cosa sono questi ragni rossi? E soprattutto come possiamo proteggerci da questi animaletti?

Niente paura, scopriremo che è possibile allontanarli in maniera definitiva ed in modo naturale.

Per allontanare i ragni rossi da casa nostra definitivamente basta questo infallibile trucco

Non facciamoci prendere dal panico quando troviamo dei piccoli ragni rossi sul nostro terrazzo. Potrebbe capitarci di trovarne qualcuno anche in casa ma, per nostra fortuna sono totalmente innocui.

Compaiono con i primi caldi e possiamo vederli maggiormente sulle nostre pareti quando le temperature sono tra i 20 ed i 25 gradi.

Questi acari vengono scambiati per ragni a causa delle loro zampe. Ma non daranno problemi né ai nostri animali né alle nostre piante.

Certo, trovarli scorrazzare per casa non fa piacere. Ma come possiamo fare per mettere al sicuro la nostra dimora?

Pochi di noi sanno che ci basterà utilizzare del rosmarino. Compriamo dell’olio essenziale di rosmarino e spruzziamoli direttamente negli angoli del nostro balcone.

O semplicemente potremmo piantare un rametto di rosmarino in una delle nostre piante di casa o balcone.

Per allontanare i ragni rossi da casa nostra definitivamente basta questo infallibile trucco. Questo servirà da repellente naturale e i ragni saranno solo un lontano ricordo.

Inoltre, se faremo tesoro di questo trucco infallibile, eviteremo anche che questi odiosi ragnetti ritornino con l’arrivo della primavera.

Un altro rimedio naturale

I ragni rossi amano il caldo ma odiano l’umidità. Se il nostro giardino è stato invaso da questi fastidiosi ragni, ci basterà irrigare di più il nostro prato.

Se invece li troviamo sui muri di casa o balcone, non dovremo far altro che spruzzare un po’ di acqua sulle nostre pareti.

In entrambi i casi riusciremo a fare scappare immediatamente questi ragni che, con l’aiuto del rosmarino, difficilmente torneranno.

Ricordiamoci sempre che sono animaletti innocui e non serve schiacciarli. Con questi trucchetti naturali riusciremo ad allontanarli definitivamente e vivere sereni.

Se al Lettore interessa l’argomento si consiglia questa lettura.