La cucina è la zona più vissuta di tutta la casa. Al suo interno passiamo momenti speciali e ci dilettiamo in nuove ricette.

Sappiamo come pulirla al meglio e farla splendere. E non mancano mai libri di cucina o i migliori elettrodomestici.

Amiamo cucinare per noi ed i nostri ospiti e siamo sempre felici quando vengono apprezzati i nostri piatti.

Ma vogliamo proteggere la nostra cucina dagli acari del cibo. Come fare in modo naturale?

Grazie a questo articolo scopriremo un trucco che pochi conoscono per mandare via questi fastidiosi insetti.

Per allontanare gli acari del cibo dalla cucina definitivamente basta questo comune ingrediente

La dispensa è la parte fondamentale della nostra cucina. Ci permette di conservare più ingredienti e di vedere con facilità tutto ciò che abbiamo a disposizione.

Sarà capitato a tutti noi, però, di aprire un’anta della nostra cucina e trovarci dentro degli insetti. Questi sono i comuni acari del cibo e si nutrono principalmente degli alimenti della nostra dispensa.

Conosciuti anche come acari della farina, possono fare danni enormi e moltiplicarsi con facilità. Riuscendo ad entrare nelle confezioni di carta o plastica, attaccano i nostri ingredienti arrivando a rovinarli completamente.

Ma come possiamo proteggere la nostra cucina? Dobbiamo per forza usare qualche prodotto chimico?

Per nostra fortuna ci basterà utilizzare del semplice aceto. Per allontanare gli acari del cibo dalla cucina definitivamente basta questo comune ingrediente.

Pe prima cosa dovremo svuotare la nostra dispensa e pulirla con l’aiuto dell’aspirapolvere. Poi creeremo una miscela di aceto e acqua che andremo a spruzzare in ogni parte del nostro mobile.

Una volta che tutto si sarà asciugato, potremo finalmente rimettere i nostri ingredienti nella dispensa.

Ricordiamoci che la miscela potrebbe impiegarci un attimo ad asciugarci. Aiutiamoci con il phon per fare più in fretta e per togliere tutta l’umidità.

Come prevenire gli acari?

Gli acari del cibo si formano nella nostra dispensa se nella cucina c’è troppa umidità. Per evitare l’insorgenza di questi odiosi insetti, ci basterà arieggiare bene tutta la stanza.

Utilizziamo contenitori ermetici per farina, riso o cereali. Così gli acari non riusciranno ad intaccare il nostro cibo.

Infine, se dovessimo trovare delle confezioni già colpite dagli acari dovremo buttare via tutto e pulire subito la nostra dispensa.

In poche semplici mosse metteremo al sicuro la nostra cucina e la nostra dispensa sarà sempre pulita e protetta. Finalmente potremo cucinare in tutta serenità.

