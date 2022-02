Per alleviare e far passare il mal di schiena e quando è bloccata, oltre a gel e farmaci sono utili anche questi rimedi della nonna ma attenzione a non fare queste cose

Dopo la quarantina, un dolore ogni mattina, recita un vecchio detto. In effetti, ci capita di andare a letto sani e poi svegliarci con disturbi inaspettati. Come il mal di schiena che ci colpisce all’improvviso, limitandoci nei nostri movimenti.

A volte, dopo che stiamo seduti per tanto tempo, quando ci alziamo sentiamo un dolore improvviso che ci obbliga a camminare male o ricurvi. Insomma, una sensazione spiacevole, nella zona lombare, dalla quale vorremmo rapidamente guarire. Tra l’altro, non solo gli anziani potrebbero soffrire di questa patologia. Quindi, non solo gel o farmaci consigliati dai medici che occorre sempre consultare, ma si possono anche seguire consigli pratici dell’Istituto Superiore di Sanità. E, magari, provare qualche fai da te della nonna, come facevano i nostri anziani parenti. Cosa fare per per alleviare e far passare il mal di schiena?

Sembra incredibile che potrebbe aiutarci questa semplice attività fisica

Cosa consiglia l’ISS? Tra i vari rimedi, ce ne è uno al quale, magari, non avevamo mai pensato. L’idea che ci siamo sempre fatti è che con il mal di schiena si debba stare a letto o in totale riposo. Potrebbe essere un errore, perché camminare, in modo graduale, aiuterebbe a guarire in minor tempo.

Altro paradosso potrebbe essere quello del caldo e del freddo. Possibile che entrambi vadano bene? Anche in questo caso, è sempre l’ISS a spiegare il perché. Dipende da noi. Qualcuno avrà più benefici facendosi bagni caldi o usando la doccia per irrorare la parte colpita. Altri troveranno sollievo, magari, mettendosi sulla parte dolorosa un sacchetto congelato. La variante proposta è quella di alternare impacchi freddi a quelli caldi, purché non si facciano mai a contatto diretto con la pelle. Teniamo un panno leggero a portata di mano e avvolgiamoci o la borsa dell’acqua calda o dei cubetti di ghiaccio.

Anche rilassarsi serve ad alleviare la tensione muscolare. Agitarsi, insomma, non può che peggiorare la situazione. Ci sono anche rimedi della nonna che, qualcuno, ha tramandato. A partire dal limone. Per le sue proprietà, ne andrebbe spremuto uno e al succo bisogna aggiungere due cucchiai di olio d’oliva. Mescoliamo bene e poi applichiamo il tutto sulla parte dolorosa con piccoli massaggi. In tanti, vanno in farmacia a prendere pomate a base di artiglio del diavolo. È un antinfiammatorio che ridurrebbe i dolori, ma anche i gonfiori.

Altro rimedio della nonna è a base di zenzero, ormai sempre più utilizzato per vari usi. Le sue proprietà antinfiammatorie vengono sfruttate con un decotto. In pratica, basterà far bollire alcune fettine in un po’ d’acqua per almeno 20-25 minuti. Una volta raffreddato, lo potremo bere. Ribadiamo il consiglio di consultare sempre il medico di fiducia che saprà darci i consigli più appropriati adatti a noi.