Dopo uno sforzo intenso il corpo ha bisogno di sostegno. Ciò accade soprattutto in occasione di allenamenti importanti, dove i muscoli sono molto sollecitati. Succede anche alle persone più allenate di avere dolori subito dopo aver terminato lo sforzo. È possibile anche che questi dolori si presentino qualche ora dopo o il giorno successivo.

Per evitare che ciò accada, il corpo deve essere aiutato. In primo luogo, bisogna fare il riscaldamento muscolare prima dell’allenamento. In secondo luogo, non dimentichiamo il defaticamento quando abbiamo finito di allenarci. Ma può non bastare. Allora entra in gioco l’alimentazione. Scopriamo che per alleviare dolori muscolari e infiammazioni questi sono gli alimenti giusti anche dopo un allenamento.

Succo di pomodoro e tè verde

Il succo di pomodoro fresco è ritenuto una delle bevande più ricche di carotenoidi. Questi sono in grado di ridurre le infiammazioni muscolari, anche dopo ore di corsa intensa o altri sforzi ginnici. Se bevuto prima dell’allenamento, il succo di pomodoro sarà capace di proteggere da possibili dolori e sofferenze muscolari.

E se non amiamo il pomodoro, beviamo un tè verde. Perché in questa bevanda sono contenuti i polifenoli, capaci di stimolare la circolazione sanguigna. Pare sia dimostrato che bere tè verde possa prevenire la comparsa di dolori causati dall’esercizio fisico. Oltretutto, bere tè verde aiuta i muscoli a rigenerare i tessuti.

Per alleviare dolori muscolari e infiammazioni questi sono gli alimenti giusti anche dopo un allenamento

È considerata una delle spezie della salute insieme alla curcuma. Lo zenzero è uno dei migliori antinfiammatori esistenti in natura. Il principio attivo presente in questa radice è il gingerolo. Il suo effetto assomiglia molto a quello della comune aspirina. Proprio per questo è capace di alleviare i dolori muscolari se bevuto nella fase immediatamente successiva allo sforzo.

L’ultimo alimento è molto discusso. Si tratta del caffè, che alcuni atleti usano consumare prima dei loro allenamenti o performance. Ci sono pareri discordanti sui benefici di questa bevanda eccitante. Il caffè migliora sicuramente le prestazioni fisiche, ma la caffeina assunta prima e dopo lo sforzo non farebbe bene all’organismo. Eppure ci sono studi secondo i quali il caffè diminuirebbe la comparsa di dolori muscolari post- allenamento.

Probabilmente non c’è un ingrediente magico per tutti. Sarà sufficiente trovare quale alimento tra questi riesce a sollevare il corpo dopo un lavoro muscolare intenso. Come consigliano i migliori allenatori, sempre meglio lasciare ai muscoli qualche giorno di riposo.

